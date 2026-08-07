El Gobierno perdió la pulseada del nombre: la «Ley de Tierras» se impuso en toda la conversación digital

El resultado, según el estudio, es contundente: quien bautiza la ley, gana la conversación. Y en esta ocasión, no fue el oficialismo.

Una derrota simbólica sin matices

El proyecto que el Poder Ejecutivo intentó instalar bajo el nombre «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» apareció en el 35,9% de las publicaciones relevadas, generando 852.462 interacciones. Muy por detrás de «Ley de Tierras«, que concentró el 61,1% de las menciones y 1.685.325 interacciones, y de «Extranjerización», que con apenas 28,9% de las publicaciones logró casi el mismo impacto (1.654.236 interacciones) que el término oficial.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La palabra «extranjerización» necesitó menos de la mitad del volumen de publicaciones para conseguir un alcance equivalente al de la denominación que quiso imponer el Gobierno.

La brecha se profundiza en el terreno de las búsquedas espontáneas. Según datos de Google Trends cruzados por la consultora, en las 24 jurisdicciones del país «ley de tierras» domina el interés ciudadano con valores de entre 71% y 100%. El nombre elegido por el Gobierno, en cambio, no logra superar el 22% en ningún distrito y directamente desaparece —0% de interés— en Santa Cruz, La Rioja, Formosa y Catamarca.

Ganó la calle, faltó el dato

El informe distingue dos batallas paralelas. Por un lado, «la batalla del nombre», que la oposición ganó con claridad al instalar el encuadre de «soberanía» como sentido común. Por otro, «la batalla del número», donde —según QSocial— ni siquiera quienes impulsaron el rechazo lograron capitalizar del todo la evidencia disponible.

El estudio marca una paradoja llamativa: mientras el marco moral y soberanista se consolidó de manera masiva, los datos territoriales concretos que respaldan ese reclamo apenas circularon. La palabra «Patagonia», usada como significante genérico, sumó más de 106 mil interacciones, pero los casos puntuales que documenta el Observatorio de Tierras de la UBA quedaron casi invisibles: el departamento de Iguazú (Misiones), con cerca del 40% de su superficie en manos extranjeras, apareció en solo 12 publicaciones; Ituzaingó (Corrientes), con un 34% extranjerizado, no registró una sola mención; y la firma forestal chilena Arauco, propietaria de más de 240.000 hectáreas en Misiones, sumó apenas 372 interacciones en todo el período.

Para los analistas de QSocial, el Observatorio de Tierras de la UBA —presente en el 21,3% de la conversación total— funcionó como la base empírica de todo el debate, aunque su información específica a escala departamental —la escala que efectivamente regula la ley— no logró masificarse.

El desfase entre la militancia y el ciudadano de a pie

Otro de los hallazgos del relevamiento es lo que el informe llama «el desacople temporal»: la conversación más politizada, la que circuló entre activistas y cuentas partidarias, alcanzó sus picos más altos entre el 28 y el 31 de julio, con jornadas de más de 700 mil interacciones. Pero el interés genuino del público general —medido a través de búsquedas como «qué es la ley de tierras» o «cuál es la ley de tierras»— recién despegó el 3 de agosto.

Esa diferencia de casi una semana implica, según la consultora, que la ventana real para disputar el sentido entre la ciudadanía no politizada se abrió apenas 48 horas antes de la sesión en el Senado. Más de la mitad de todas las interacciones del mes (52,1%) se concentró en los últimos siete días relevados.

Instagram, motor; Facebook, corazón del debate; X, la rosca política

El ecosistema de plataformas también mostró roles bien diferenciados. Instagram concentró el mayor alcance (55,7% de las interacciones y 74,6% de las reproducciones de video), funcionando como el principal distribuidor visual del conflicto. Facebook, en cambio, fue el espacio donde más se compartió el contenido —el 82% de los compartidos totales—, lo que la consultora interpreta como el verdadero núcleo de la deliberación entre usuarios comunes. X (ex Twitter) tuvo mayor cantidad de publicaciones (913) pero mucha menos tracción real (110 mil interacciones), consolidándose como el terreno de la discusión entre dirigentes y periodistas antes que como espacio de masas.

El puente inesperado: Malvinas y el Mundial

Uno de los datos más singulares del estudio es la conexión entre el reclamo por la tierra y el ideario de Malvinas, potenciado por la polémica en torno a la prohibición de un mapa alusivo a las islas durante el Mundial y la bandera desplegada por jugadores de la Selección. Según QSocial, 249 piezas de contenido que vincularon la reforma con Malvinas o el Mundial generaron 897.487 interacciones, un 28,4% de toda la conversación relevada.

El informe destaca además un episodio puntual: una producción radial de Futurock, que remitía directamente a los datos del Observatorio de Tierras, concentró sola 582.268 interacciones y 10,7 millones de reproducciones —más que la suma de los siguientes tres emisores del ranking—, lo que la consultora describe como «la Anomalía Futurock».

A eso se sumó lo que el estudio llama «la cascada cultural»: siete figuras del espectáculo y la música —entre ellas Lali Espósito, Ca7riel y Tuli Acosta— generaron el 24,9% de toda la conversación (787.292 interacciones), llevando el debate desde el ámbito sectorial hacia la agenda del entretenimiento masivo.

Un rechazo mayoritario y sostenido

En el balance total, el 70,2% de las publicaciones relevadas (2.220.473 interacciones) expresó rechazo explícito a la reforma, contra apenas 0,9% (29.102 interacciones) que la defendió desde el oficialismo. El 28,8% restante correspondió a contenido informativo o sin una postura definida. Por cada interacción a favor del proyecto, hubo 76 en contra, según el conteo de la consultora.

QSocial subraya que ese rechazo no fue un estallido reactivo de indignación: el 87,3% de las reacciones en Facebook a las publicaciones críticas correspondieron a «Me gusta/Me encanta» y solo un 4,9% a «Me enoja», un patrón que, según el informe, explica en parte por qué la agenda se sostuvo en el tiempo en lugar de diluirse.

Misiones, el caso testigo

El relevamiento dedica un capítulo aparte a Misiones, provincia con fuerte incidencia de la extranjerización de tierras. Entre el 18 de julio y el 3 de agosto, 84 publicaciones locales rechazaron la ley y solo 3 la respaldaron. El contenido más viral no provino de cuentas activistas sino del pronunciamiento conjunto de 67 intendentes nucleados en ADINM y CODEIM. Los que más tracción digital lograron —Puerto Libertad y Puerto Iguazú— gobiernan justamente el departamento más extranjerizado de la provincia, donde el 80% de las tierras productivas pertenece a una sola empresa.

Lo que llega al recinto

QSocial resume el escenario con el que el proyecto ingresa al Senado en cinco puntos: la disputa por el nombre está saldada a favor de la oposición; el interés ciudadano tocó su techo apenas horas antes de la votación; la defensa oficial del proyecto es, en términos de conversación digital, casi inexistente; el reclamo logró convocar más de lo que logró explicar con datos duros; y más de la mitad del debate se concentró en la última semana, lo que hace que el tema llegue al recinto en su punto de mayor efervescencia.

La recomendación de la consultora para quienes buscan sostener el rechazo más allá de la votación es clara: pasar de la consigna genérica —»la Patria no se vende»— a una arquitectura de datos concretos, reemplazando referencias vagas como «Patagonia» por nombres de departamentos, porcentajes de extranjerización y titulares específicos de la tierra. «El encuadre moral ya está ganado —señala el informe—; falta instalar la aritmética que lo vuelve irrefutable».

Fuente: Perfil