El dilema de la economía real: entre la ilusión de la competitividad y la asfixia del consumo

Rio Grande 14/08/2026.- La discusión económica en la Argentina suele desarrollarse en los despachos técnicos y los tableros de control macroeconómico, pero sus efectos se miden en las calles, los comercios de barrio y las persianas de las fábricas. Mientras los discursos oficiales insisten en la necesidad de ordenar las cuentas fiscales y sanear las variables financieras como paso previo e indispensable a cualquier reactivación, la realidad productiva impone un diagnóstico acuciante: sin salarios, sin demanda y con endeudamiento masivo, la economía no tiene de dónde traccionar.

Por la Redacción

El fenómeno afecta de manera contundente al entramado productivo nacional. En los últimos meses, el goteo constante de cierres de empresas, suspensiones y pérdida de puestos de trabajo —que analistas e industrias locales cifran en decenas de pymes y empleos destruidos por día— dibuja un mapa de recesión profunda. Firmas emblemáticas como Fate, Granja Tres Arroyos, SanCor o la cadena autopartista ligada a automotrices como Ford enfrentan crisis estructurales, procesos preventivos o reestructuraciones drásticas.

El impacto no se distribuye de manera uniforme, sino que golpea con especial violencia a los polos industriales hiperespecializados. Un ejemplo claro es Río Grande, en Tierra del Fuego. La pérdida de más de 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos en la ciudad insular no solo representa una tragedia familiar; significa también una sangría de más de 17.000 millones de pesos mensuales que dejaron de circular en la economía local. Esa masa de dinero no va más al almacén, no paga alquileres ni dinamiza el comercio minorista.

La trampa del consumo destruido y la deuda familiar

Desde la lógica de la demanda agregada, el consumo privado representa entre el 60% y el 70% del Producto Interno Bruto (PIB) argentino. Cuando el salario real cae y se destruye el empleo, la economía pierde su principal motor interno.

A esta caída de ingresos se suma un factor crítico: el alto nivel de endeudamiento y morosidad de las familias. Millones de personas se encuentran atrapadas en esquemas de financiamiento a tasas elevadas solo para cubrir gastos corrientes. En estas condiciones, cualquier leve recuperación de ingresos marginales no se traduce en nuevo consumo ni en mayor producción, sino en el pago de intereses o pasivos atrasados. El circuito comercial se frena y la velocidad de circulación del dinero se desploma.

Apertura de importaciones y la falacia de la competencia igualitaria

En este escenario, el segundo frente de presión sobre la industria local viene de la mano de la apertura indiscriminada de importaciones. El argumento que defiende la entrada sin restricciones de bienes terminados sostiene que la competencia internacional obliga a disciplinar los precios internos y elimina ineficiencias del sector privado.

Sin embargo, el sector productivo advierte sobre una asimetría insalvable: es imposible competir con precios importados un 50% más baratos cuando las condiciones para producir en el país no han cambiado.

«Ninguna empresa puede ser eficiente en el vacío. Si un fabricante local abona insumos dolarizados, enfrenta tarifas de servicios en alza, fletes caros, tasas de interés prohibitivas y una pesada carga tributaria en cada etapa, la brecha de precios no la explica la falta de competitividad del empresario, sino el costo de operar en la Argentina.»

La consecuencia inmediata de abrir las fronteras comerciales antes de haber reducido el costo sistémico del país no es la modernización de la industria, sino su sustitución. Muchas empresas no logran reconvertirse: simplemente apagan las líneas de montaje, despiden personal calificado y se transforman en comercializadoras o importadoras directas. El valor agregado local se diluye, y con él, la base de recaudación y el empleo genuino.

El abismo de la transición

Quienes defienden el rumbo actual argumentan que la reconversión hacia sectores más competitivos (como la energía, la minería o la logística) terminará absorbiendo el impacto a mediano plazo. Pero el problema central radica en el tiempo de esa transición.

Los costos sociales y la destrucción del tejido industrial ocurren en el presente, a ritmo diario, mientras que la llegada de inversiones de gran escala toma años y requiere de un entorno de estabilidad que la propia crisis social puede comprometer.

Sin un mercado interno fuerte, sin una política de ingresos que devuelva poder de compra a los trabajadores y sin un esquema de defensa de la producción nacional frente a las desigualdades del comercio global, la idea de una recuperación automática parece chocar de frente con los datos de la economía real. La pregunta que queda flotando en los cordones industriales del país es simple: ¿cuántas fábricas y empleos quedarán en pie cuando la supuesta estabilidad finalmente llegue?

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar en base a notas publicadas en este medio desde 2023 a la fecha