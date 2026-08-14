EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA FUEGUINO MARCÓ LA AGENDA DE UNA VISITA DE AUTORIDADES NACIONALES

Tierra del Fuego 14/08/2026.- Funcionarios del Gobierno de Tierra del Fuego acompañaron a autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en una recorrida por distintos proyectos e instalaciones estratégicas vinculadas al desarrollo pesquero y acuícola de la provincia.

La agenda de trabajo permitió presentar las capacidades técnicas, científicas y productivas que impulsa la Provincia para fortalecer un sector con gran potencial de crecimiento y consolidar nuevas oportunidades de inversión, generación de empleo y agregado de valor.

La comitiva estuvo integrada por el ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita; el subsecretario de Coordinación Pesquera y Acuícola, Diego Marzioni; y el secretario de Comercio Internacional, Ariel Castiglione, por parte de la Provincia; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta; el jefe de Gabinete de dicha Secretaría, Martín Fernández; la presidenta del SENASA, Beatriz Giraudo; y el asesor del Consejo Federal de Inversiones, Guillermo Abdala.

Durante la primera jornada, las autoridades recorrieron el Centro de Desarrollo Pesquero y Acuícola, integrado por el Laboratorio de Toxinas, el Centro de Capacitación y Formación Marítima y la Estación de Piscicultura “Río Olivia”, en Ushuaia.



En el Laboratorio de Toxinas se constató el avance de las obras de readecuación edilicia, destinadas a optimizar sus capacidades técnicas y operativas e incrementar el volumen de análisis que realiza el personal especializado. En ese sentido, Marzioni explicó que se trata de un trabajo que la Provincia desarrolla desde hace tres años junto al SENASA, con el objetivo de descentralizar prestaciones que actualmente se realizan en Buenos Aires y consolidar a Tierra del Fuego como un polo de servicios para la actividad pesquera y acuícola.

En la Estación de Piscicultura “Río Olivia” se presentó el proyecto orientado a la generación de conocimiento, desarrollo genético y producción de material biológico para ampliar las capacidades acuícolas de la provincia. En este marco, el ministro Francisco Devita destacó la importancia de avanzar en nuevas líneas de desarrollo que permitan aprovechar la infraestructura y el conocimiento existentes y generar nuevas oportunidades productivas vinculadas a la acuicultura.



La segunda jornada tuvo lugar en Puerto Almanza, donde la comitiva conoció el trabajo que desarrolla la empresa Newsan en el cultivo de mejillones. Actualmente, la firma cuenta con unas 400 toneladas en el agua, cuya cosecha está prevista antes de finalizar el año, y proyecta alcanzar en el mediano plazo una producción de entre 1.200 y 1.500 toneladas.

Representantes de la empresa expusieron los desafíos que implica desarrollar una actividad inédita en el país. En este marco, Marzioni remarcó que la articulación entre la Provincia y la Nación resulta fundamental para acompañar el crecimiento del proyecto y brindar respuestas a las empresas interesadas en invertir y radicarse en Tierra del Fuego.

“Esta es la decisión política de nuestra gestión. Ampliar la matriz productiva; promover nuevas inversiones y generar puestos de trabajo genuinos”, sostuvo el funcionario provincial.

Por su parte, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, destacó la agenda desarrollada en la provincia y valoró la posibilidad de conocer de primera mano los proyectos productivos vinculados al sector. En particular, se refirió al cultivo de mejillones de Newsan y señaló que resulta “muy impresionante” por el potencial que representa para el desarrollo de la acuicultura en la Argentina.

Finalmente, Iraeta señaló que la visita permitió identificar distintos aspectos para analizar y posibles líneas de colaboración entre Nación y Provincia, así como aspectos vinculados a la logística y al traslado de la producción fueguina hacia el continente.