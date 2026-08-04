EL CEPLA EL PALOMAR ABRE LAS INSCRIPCIONES PARA LA SEGUNDA ETAPA DE SUS TALLERES GRATUITOS

Ushuaia 04/08/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para la segunda etapa de los talleres gratuitos del CePLA El Palomar, una propuesta destinada a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 29 años.

Las actividades se desarrollarán entre agosto y diciembre e incluirán espacios recreativos, culturales, deportivos y de formación, con el objetivo de promover el encuentro, la participación y el desarrollo integral de las juventudes de la ciudad.

Esta nueva etapa busca seguir consolidando al CePLA como un espacio comunitario de referencia, donde las y los jóvenes puedan acceder a propuestas de aprendizaje, expresión artística, recreación y fortalecimiento de vínculos en un ámbito de acompañamiento, contención y cuidado.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó que «continuamos fortaleciendo las políticas públicas destinadas a las adolescencias y juventudes, generando espacios gratuitos donde puedan desarrollar sus intereses, aprender nuevas habilidades y construir comunidad. En momentos complejos como el que atravesamos, sostener estos espacios de encuentro, cuidado y prevención es una herramienta fundamental para seguir acompañando a nuestras juventudes».

Por su parte, el director del CePLA El Palomar, Alexis Peralta, expresó que «iniciamos esta segunda mitad del año renovando nuestro compromiso con las adolescencias y juventudes de nuestra ciudad, ofreciendo propuestas gratuitas que fomentan el aprendizaje, la creatividad y el trabajo en equipo en un entorno saludable y comunitario».

Las inscripciones podrán realizarse de manera presencial en el CePLA El Palomar, ubicado en Pablo Imboden 1140, de lunes a viernes de 10 a 19 horas, o mediante el formulario disponible en el siguiente enlace:

https://inscripciones.website/talleres-en-el-cepla-el-palomar/

Además, quienes deseen conocer la oferta completa de talleres, días y horarios podrán consultar las redes sociales oficiales del CePLA El Palomar.