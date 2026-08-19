Editorial: El silencio como estrategia del poder

Rio Grande 19/08/2026.- En Tierra del Fuego, los senadores nacionales Agustín Coto y Monte de Oca, junto con funcionarios provinciales y municipales, han convertido el acceso a la información pública en un privilegio selectivo. Eligen con quién hablar, deciden qué medios merecen respuesta y bloquean sistemáticamente a quienes ejercen la crítica. Esa práctica, lejos de ser un gesto político, constituye una violación directa a la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, que garantiza igualdad de trato para todos los ciudadanos y medios de comunicación.

La consecuencia es clara: los periodistas independientes quedan marginados, no por falta de rigor, sino por incomodar al poder con denuncias y datos. En La Licuadora, las puertas están cerradas no por casualidad, sino por decisión política. El silencio se transforma en censura indirecta, y la censura en un mecanismo de control.

Los legisladores libertarios, que con sus votos han golpeado la economía fueguina y debilitado la industria local, se rodean de entornos cuestionados —como Cerimedo, detenido en Bolivia por tentativa de feminicidio, o Spagnuolo, procesado en Argentina por corrupción en la ANDIS—. Frente a este panorama, la pregunta no es si darles espacio o no, sino cómo hacerlo: con datos, con evidencia, con preguntas incómodas que expongan la contradicción entre sus discursos de “libertad” y sus actos de daño concreto.

El periodismo independiente no debe mendigar entrevistas ni aceptar la lógica del poder que selecciona voces a conveniencia. Debe transformar cada negativa en noticia, cada silencio en prueba, cada evasiva en evidencia de opacidad. Porque la independencia no se mide por la cercanía al poder, sino por la capacidad de incomodarlo con verdad.

En tiempos donde la mentira se disfraza de relato y la transparencia se convierte en slogan vacío, el periodismo crítico en Tierra del Fuego tiene una misión irrenunciable: ser la memoria incómoda que documenta lo que el poder quiere ocultar.

Por Armando Cabral, www.lalicuadoratdf.com.ar