Doble vara política: reclamos al PJ, silencio frente a los libertarios

Rio Grande 10/08/2026.- Sectores de la sociedad cuestionaron a las senadoras del Partido Justicialista (PJ) que visitaron Tierra del Fuego por no haberse reunido con los intendentes Daniel Harrington (Tolhuin) y Martín Pérez (Río Grande). Sin embargo, nunca se les exigió lo mismo a los legisladores libertarios Belén Monte de Oca y Agustín Coto, quienes son corresponsables del desastre económico y social que atraviesa la provincia.

El contraste

A las senadoras del PJ se les pide explicaciones por su agenda de reuniones.

A los libertarios, en cambio, no se les cuestiona que hayan votado todos los proyectos de Javier Milei que implicaron recortes de fondos, destrucción del empleo y vaciamiento de la provincia .

que implicaron . La crítica selectiva expone una doble vara política y mediática, que apunta más a desgastar a la oposición que a exigir responsabilidades a quienes acompañan el ajuste.

El costo del acompañamiento libertario

Monte de Oca y Coto avalaron las leyes que redujeron transferencias a la provincia.

Respaldaron la apertura indiscriminada de importaciones que golpeó a la industria fueguina.

Su voto fue clave para legitimar el modelo de Milei que hoy se traduce en desempleo, cierre de empresas y caída del consumo .

. El impacto en Tierra del Fuego La provincia enfrenta un vaciamiento industrial y social : Empresas como Mirgor ya despidieron a cientos de trabajadores. La falta de conectividad aérea y los recortes en subsidios agravan la situación de aislamiento. El gobierno provincial permanece pasivo, sin medidas concretas para frenar la crisis. La doble vara política es evidente: se cuestiona a las senadoras del PJ por no reunirse con intendentes, pero se omite señalar a los legisladores libertarios que avalaron el ajuste y el vaciamiento. La realidad es que Tierra del Fuego sufre las consecuencias de un modelo que en menos de tres años destruyó empleo, empresas y derechos , con la complicidad de quienes votaron cada proyecto de Milei en el Congreso.



La sociedad fueguina enfrenta un escenario de desempleo masivo y recortes de fondos, y la responsabilidad política no puede seguir siendo selectiva: quienes votaron el vaciamiento deben rendir cuentas.

El cinismo de unos y otros es una muestra del interés personal de ambos lados, por su propio bienestar mientras ya son mas de 10.500 desocupados en la provincia en 29 meses de la gestión libertaria, y que ninguno de los dos senadores libertarios, ha presentado un solo proyecto en defensa de los intereses de la provincia que representan. Los 4 representantes libertarios en el congreso no tiene proyectos presentado, ni siquiera para aportar algo a su provincia, la que los votó con un 53% de los sufragios. asi les devuelven la representatividad que les dieron, ni hablar de los legisladores, liza y llanamente un papelón.

¿Cuanto se paga el silencio cómplice?

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar