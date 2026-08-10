Diputada Andrea Freites: «Las políticas de Milei destruyen la industria y el trabajo de los fueguinos»

Rio Grande 10/08/2026.- La diputada nacional Andrea Freites, cuestionó duramente las políticas nacionales que están destruyendo la industria electronica. A través de su red X, la legisladora sostuvo que ;»Lo que está pasando en Mirgor es gravísimo para Tierra del Fuego. 300 trabajadores se quedaron hoy sin su fuente de trabajo, después de meses de reclamar algo tan simple como que se respeten sus derechos.

El posteo de la Diputada Nacional Andrea Freites, en su red X, cuestionando las políticas de destruccion de la industria en Tierra del Fuego, del gobierno nacional.

Las políticas de Milei destruyen la industria y el trabajo de los fueguinos Lo que está pasando en Mirgor es gravísimo para Tierra del Fuego. 300 trabajadores se quedaron hoy sin su fuente de trabajo, después de meses de reclamar algo tan simple como que se respeten sus derechos.

Y la respuesta, en lugar de sentarse a dialogar, fue cerrarles la puerta. Cada despido tiene detrás una familia fueguina que hoy no sabe cómo sigue.

Y cada fábrica que pierde trabajadores golpea a toda nuestra comunidad. El Gobierno nacional abre las importaciones por todos los canales y desprotege nuestra industria, mientras el mundo hace lo contrario: protege su producción y sus empleos.

Pero quienes durante décadas crecieron al amparo del régimen industrial fueguino también tienen una responsabilidad: el trabajador no puede ser siempre la primera variable de ajuste.

Tierra del Fuego necesita producción, inversión y trabajo. No despidos. Defender nuestra industria es defender a nuestra gente, nuestra producción y nuestra soberanía. No voy a mirar para otro lado.