Rio Grande 19/08/2026.- La imagen del senador nacional por Tierra del Fuego, Agustín Coto, junto a figuras acusadas de delitos graves, expone la contradicción entre el discurso de ética y moral que pregonan los libertarios y las compañías que eligen en la práctica.

En la fotografía difundida recientemente aparece el senador nacional Agustín Coto acompañado por dos personajes de fuerte carga judicial y mediática: Cerimedo, detenido en Bolivia por el femicidio de su ex esposa, y Spagnuolo, señalado por el vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y por supuestos retornos del 3% a Karina.

La escena, más allá de lo anecdótico, se convierte en un símbolo político. El refrán “dime con quién andas y te diré quién eres” cobra vigencia al observar cómo un representante de la Nación se muestra junto a presuntos delincuentes, en abierta contradicción con los valores de ética, moral y buenas costumbres que los libertarios dicen representar.

El contraste es brutal: mientras se autoproclaman “argentinos de bien”, defensores de la transparencia y de la moral pública, sus vínculos y compañías exhiben un costado oscuro que erosiona la credibilidad de su discurso. La foto no es solo una postal social: es un recordatorio de que la política se mide tanto por las palabras como por las acciones y las relaciones que se cultivan.

Las consecuencias de esta exposición son profundas. Para una sociedad que atraviesa crisis económica y desconfianza institucional, ver a sus dirigentes rodeados de figuras cuestionadas refuerza la percepción de impunidad y cinismo. En Tierra del Fuego, donde la política libertaria intenta instalarse como alternativa ética, la imagen de Coto junto a Cerimedo y Spagnuolo golpea directamente la narrativa de “argentinos de bien”.

La política argentina vuelve a mostrar su doble vara: se exige moral a los adversarios mientras se tolera la cercanía con personajes acusados de delitos graves. La foto del senador Coto no es un detalle menor, sino un espejo incómodo de la contradicción libertaria entre lo que se predica y lo que se practica.

“Tell Me Who You Walk With: The Photo That Exposes Libertarian Double Standards”

A recent image of Senator Agustín Coto of Tierra del Fuego alongside figures accused of serious crimes highlights the contradiction between the libertarian discourse of ethics and morality and the reality of their political associations.

A photograph circulating in recent days shows Senator Agustín Coto in the company of two highly controversial figures: Cerimedo, imprisoned in Bolivia for the femicide of his ex-wife, and Spagnuolo, accused of draining resources from the National Disability Agency (ANDIS) and allegedly funneling returns to Karina.

This scene is more than a casual snapshot; it is a political statement in itself. The old saying “tell me who you walk with and I’ll tell you who you are” resonates strongly when a national legislator is seen alongside individuals facing accusations of criminal conduct.

The contradiction is stark. Libertarians present themselves as “true Argentines,” defenders of morality, ethics, and good customs. Yet their associations reveal a darker side that undermines the credibility of their narrative. The photo becomes a symbol of hypocrisy: while preaching transparency and virtue, their actions and relationships tell another story.

For a society grappling with economic crisis and institutional distrust, seeing its leaders surrounded by figures under judicial suspicion reinforces perceptions of impunity and cynicism. In Tierra del Fuego, where libertarians attempt to position themselves as the ethical alternative, the image of Coto with Cerimedo and Spagnuolo directly challenges the narrative of “Argentines of good.”

Argentine politics once again reveals its double standards: demanding morality from opponents while tolerating proximity to alleged criminals. The photo of Senator Coto is not a trivial detail but a mirror reflecting the libertarian contradiction between what is preached and what is practiced.