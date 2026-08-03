Difusión de un video contra la comunidad boliviana BECERRA REPUDIÓ A LOS “SEMBRADORES DE ODIO” QUE BUSCAN DIVIDIR A LA SOCIEDAD

Ushuaia 03/08/2026.- El secretario de Relaciones Parlamentarias y articulación Política de la Municipalidad de Ushuaia, Omar Becerra, repudió la publicación en redes sociales de un video en el que se cuestiona la construcción de la Plaza Estado Plurinacional de Bolivia, y su denominación.

Becerra definió como “sembradores de odio” a quienes realizan publicaciones de estas características, en este caso un influencer identificado con el espacio político La Libertad Avanza que no reside en Tierra del Fuego.

“El objetivo del video es generar odio” ya que “hace un cuestionamiento puntual y no menciona a ninguna de las otras plazas de la ciudad, mediante las cuales abrazamos a todas las comunidades que llegaron a Ushuaia”.

El funcionario consideró “lamentable” que desde determinados sectores se haya “naturalizado el uso de la violencia en todas sus expresiones” para dividir a la sociedad”, lo cual se suma a “las políticas de un Gobierno nacional que avanza sobre los derechos de todos los argentinos y que, día a día, deja a miles de personas fuera del sistema”.

A ello sumó que “olvidan que la inmigración fue el pilar del crecimiento de la Argentina y de la construcción de su identidad cultural”.

Por último, Becerra afirmó que “la militancia política e ideológica debe tener una mirada constructiva y no sembrar semillas de odio”, y aseguró que desde el Municipio “vamos a seguir trabajando junto a todas las expresiones sociales de la comunidad para desterrar todo tipo de violencia”.