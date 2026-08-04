De Lula a Villarruel: Milei repartió ataques, volvió a hablar de reelección y demostró que cada vez está peor.

Argentina 04/08/2026.- El Presidente insultó a Lula da Silva, lanzó acusaciones contra Pedro Sánchez y Cristina Kirchner, cruzó a la vicepresidenta y prometió un crecimiento de hasta 8% si consigue otro mandato.

El presidente Javier Milei volvió a desplegar un discurso cargado de ataques contra dirigentes nacionales e internacionales, acusaciones sin pruebas y promesas económicas vinculadas con una eventual reelección en 2027.

El mandatario apuntó especialmente contra el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez; la expresidenta Cristina Kirchner y la vicepresidenta Victoria Villarruel. También se refirió a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino y reclamó que los extranjeros paguen por utilizar las universidades y los hospitales públicos del país.

Milei volvió a insultar a Lula

Al referirse a sus recientes cruces con Lula, Milei volvió a calificar al mandatario brasileño como “chorro”, “ladrón”, “corrupto” y “presidiario”.

“Yo no mentí. Cuando le contesto con verdades, ¿el señor Lula se siente tocado? Es un chorro y ladrón. Es un presidiario. Salió por un recurso administrativo”, afirmó.

Luego aseguró que sus cuestionamientos no estaban dirigidos contra la población brasileña. “Yo fui a Brasil y no ataqué a los brasileños, hablé a favor de los brasileños. Hablé de Lula, el corrupto, el presidiario, y del juez que le negó la visita a Bolsonaro”, sostuvo, en referencia a Alexandre de Moraes.

Milei también denunció la existencia de una supuesta campaña internacional contra la Argentina durante y después del Mundial de Fútbol 2026. Según su versión, Brasil habría utilizado “plata, recursos, influencers y actores” para impulsar esa ofensiva en redes sociales.

El Presidente involucró además a México, España, el Partido Demócrata de Estados Unidos y el kirchnerismo, aunque no presentó pruebas que respaldaran una operación coordinada entre esos sectores.

La respuesta por las versiones sobre la AFA

Milei también rechazó las versiones sobre un presunto acuerdo entre el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

El mandatario calificó esa hipótesis como “otra estupidez enorme” y “otra conspiración enorme que es mentira”.

“¿Cuántas veces hay que aguantar estas mentiras de los periodistas?”, cuestionó. Luego agregó: “Se las van a tener que tragar”.

Las acusaciones contra Pedro Sánchez

Otro de los ejes fue la situación migratoria en España. Milei acusó a Pedro Sánchez de utilizar a los inmigrantes que ingresan al país para ampliar su base electoral.

El Presidente afirmó que el dirigente español “usa a esos inmigrantes para nacionalizarlos y que voten por él, así puede extender su tiranía”. La acusación fue formulada sin exponer elementos que demostraran la existencia de ese supuesto plan.

Al trasladar la discusión a la Argentina, Milei se manifestó a favor de cobrarles a los ciudadanos extranjeros por el acceso a la universidad pública y al sistema público de salud.

“Que paguen por la universidad pública argentina y el servicio público de salud argentino”, expresó. Como argumento, aseguró que “vienen, usan nuestros recursos y después se van”.

Milei vinculó esa política migratoria con Cristina Kirchner y fue todavía más lejos al sostener que en el país existen “terroristas disfrazados de estudiantes, de periodistas, de profesores y de investigadores”.

La afirmación no fue acompañada por datos, casos concretos o investigaciones que permitieran sostener una acusación generalizada de esas características.

El cruce con Victoria Villarruel

Milei también respondió a las declaraciones de Victoria Villarruel, quien había hablado de “persecuciones imaginarias” reproducidas por el mandatario tanto dentro como fuera del país.

“Primero, no discuto personas y falacias ad hominem”, contestó el Presidente. Sin embargo, inmediatamente comparó los cuestionamientos que recibe con las críticas dirigidas históricamente contra quienes cambiaron el mundo.

“Todos aquellos que cambiaron al mundo antes fueron tratados de locos. ¿Cuál es la diferencia entre un genio y un loco? Los resultados”, planteó.

Para defender su gestión, enumeró una serie de logros económicos y sociales. “Bajé la indigencia, bajé la pobreza, bajé la inflación, logré el equilibrio fiscal. Antes yo era un montón de promesas. Ahora soy hechos”, afirmó.

La reelección y la promesa de crecer al 8%

Sobre el final, Milei volvió a plantear su intención de competir por un segundo mandato en 2027.

El jefe de Estado aseguró que una eventual reelección permitiría consolidar su programa económico y prometió tasas de crecimiento de hasta el 8%.

“Si logramos la reelección vamos a crecer fuertemente. Crecer al 7 u 8%”, pronosticó, sin detallar cuáles serían las condiciones económicas necesarias para alcanzar esos niveles.

La entrevista volvió a exhibir la estrategia discursiva del Presidente: profundizar la confrontación, desacreditar a sus adversarios y presentar como certezas acusaciones que no fueron acompañadas públicamente por pruebas

Fuente: GLP