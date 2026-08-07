De la tarjeta a los préstamos familiares: cómo se endeudan los hogares argentinos

Endeudados 07/08/2026.- Un relevamiento privado mostró que la tarjeta de crédito es la principal herramienta de financiamiento y que gran parte del dinero prestado se destina a alimentos, gastos cotidianos y cancelación de compromisos anteriores.

El 71,9% de los argentinos tiene algún tipo de deuda y buena parte de ese financiamiento se utiliza para cubrir alimentos, gastos corrientes o cancelar obligaciones anteriores. Los datos reflejan que el crédito dejó de estar asociado principalmente con la compra de bienes durables y pasó a ocupar un lugar central en la economía cotidiana de los hogares.

Las cifras surgen del último Monitoreo de Opinión Pública elaborado por la consultora Management & Fit, que relevó 2.600 casos hacia fines de julio. El estudio también reveló que el 53,6% de las familias atraviesa algún grado de dificultad económica vinculada con sus ingresos.

Dentro de ese grupo, algunos hogares llegan a fin de mes con inconvenientes, mientras que otros directamente no consiguen cubrir todas sus necesidades. En ese escenario, el endeudamiento aparece como una herramienta para sostener el consumo básico y afrontar compromisos acumulados.

La tarjeta de crédito, la principal fuente de financiamiento

La tarjeta de crédito encabeza ampliamente las alternativas utilizadas por los hogares endeudados: concentra el 37,2% de las respuestas. En segundo lugar aparecen los préstamos personales o de libre disponibilidad, con el 11,1%.

Los créditos otorgados mediante billeteras virtuales representan el 9,9%, mientras que el 8,1% recurre a préstamos de familiares o amigos. En cambio, los créditos hipotecarios o prendarios, destinados principalmente a la compra de viviendas o vehículos, reúnen apenas el 2,3%.

Otras formas de financiamiento concentran el 3,3%. Solamente el 28% de las personas consultadas afirmó no tener deudas, una proporción minoritaria frente al universo alcanzado por tarjetas, préstamos personales y mecanismos informales.

El crecimiento de las billeteras virtuales como fuente de crédito también refleja una transformación en el acceso al financiamiento. Estos préstamos suelen estar disponibles desde aplicaciones de uso cotidiano y permiten obtener dinero con menos trámites que los requeridos por las entidades bancarias tradicionales.

Alimentos y gastos del mes, los principales destinos

El principal destino del dinero prestado es la compra de alimentos y la cobertura de los gastos del mes, una categoría que reúne el 33,4% de los casos. En segundo lugar se encuentra el pago de otras deudas, con el 25,9%.

Esto significa que casi seis de cada diez hogares endeudados utilizan el financiamiento para cubrir consumos corrientes o refinanciar compromisos anteriores. La deuda funciona así como un mecanismo para sostener el presupuesto mensual y evitar la interrupción de pagos esenciales.

La compra de electrodomésticos y otros bienes durables representa el 8,5%, mientras que el alquiler o los gastos de vivienda concentran el 5,9%. Más atrás aparecen el financiamiento de emprendimientos o negocios, con el 4,7%, y las necesidades relacionadas con la salud y la educación, ambas con el 2,4%.

Los datos muestran que la mayor parte de los préstamos no se destina a inversiones, mejoras patrimoniales o proyectos de largo plazo. El endeudamiento se concentra principalmente en la subsistencia, las obligaciones cotidianas y la acumulación de vencimientos.

Como informó grupolaprovincia.com, otro relevamiento difundido este jueves detectó que más de la mitad de las familias bonaerenses se endeuda para garantizar la comida diaria, un fenómeno que muestra cómo el crédito también avanza sobre necesidades básicas.

Más de la mitad tiene dificultades con sus ingresos

Al analizar la situación económica de los hogares, el 34,8% respondió que llega a fin de mes con lo justo, aunque sin grandes dificultades. Otro 20,2% aseguró que sus ingresos no le alcanzan y que enfrenta algunos inconvenientes, mientras que el 10,7% afirmó atravesar grandes dificultades.

En el extremo opuesto, el 34,8% sostuvo que sus ingresos le alcanzan adecuadamente. Dentro de ese segmento, el 10,7% indicó que incluso conserva alguna capacidad de ahorro.

El estudio también analizó la relación entre la economía familiar y la evaluación del rumbo económico nacional. El 40,7% expresó algún grado de apoyo a la orientación del Gobierno. Sin embargo, solo el 15,3% de ese grupo afirmó percibir mejoras concretas en su situación personal.

Otro 25,4% manifestó respaldar el rumbo económico pese a no registrar todavía un alivio en sus ingresos o en el presupuesto familiar. En sentido contrario, el 53,1% dijo que no acompaña la política económica y que tampoco observa una mejora en su situación.

Cuándo esperan una mejora económica

Las expectativas tampoco anticipan una recuperación inmediata. El 34,8% de los consultados respondió que no cree que la situación económica vaya a mejorar, una visión que se presenta con mayor frecuencia entre las personas mayores de 40 años y quienes tienen niveles educativos más bajos.

Por otra parte, el 59,2% consideró que el panorama podría mejorar en algún momento. No obstante, el 40,4% estimó que ese cambio demorará más de un año, mientras que el 13,5% ubicó la recuperación entre los próximos seis y doce meses.

Solo el 5% espera una mejora en menos de seis meses. De esta manera, incluso entre quienes mantienen expectativas favorables, predomina la percepción de que el alivio económico no llegará en el corto plazo.