Damian Loffler destrozó al Contador Ramon Gallardo, lo acusó de operador económico de Milei, obsecuente y buscar un «carguito».

Hay que ser muy caradura señor! Cuente que Ud fue director del Banco BTF porque lo puso su suegra por el MPF. Ni su casa pagó porque hasta el Banco lo tuvo que intimar.
Se auto entrego un crédito millonario cuando era director que tampoco pago! Se acuerda que era deudor y terminó en el Fondo Residual!
Los barquitos que se financiaron con plata de los fueguinos nunca tocaron el agua el RASEGAL I y RASEGAL II.
Qué poca memoria!
Sin tener en cuenta que ahora se hace el estadista y oficia de operador económico del gobierno de Milei que destruye nuestra provincia, nuestros recursos, nuestra industria, nuestra soberanía y nuestro empleo. Solo se lo ve y escucha siendo un obsecuente más tratando de ver que carguito nuevo pega!
Tenga memoria y rinda cuentas!
Los puntos masa sobresalientes de los dichos del COntador Libertario Ramón Gallardo.
El contador Ramón Gallardo cuestionó duramente el rol de la Legislatura fueguina en una nota publicada en un portal local, señalando que el cuerpo parlamentario se ha convertido en un espacio “sin capacidad de control real” y funcional a las políticas nacionales que promueven el RIGI y el “Súper RIGI”. Según Gallardo, la Legislatura actúa más como una escribanía que como un poder independiente.
- Falta de debate real: Gallardo afirmó que la Legislatura “aprueba proyectos sin discusión profunda” y que los legisladores “repiten el discurso oficial sin analizar el impacto en la provincia”.
- Críticas al RIGI y Súper RIGI: Señaló que el cuerpo parlamentario acompañó estas iniciativas sin evaluar las consecuencias para la industria fueguina, lo que a su juicio implica “entregar soberanía económica”.
- Rol subordinado: Describió a la Legislatura como “una escribanía del Ejecutivo”, acusando a los legisladores de actuar bajo presión política y sin autonomía.
- Impacto en la provincia: Gallardo advirtió que las decisiones legislativas están “favoreciendo a grandes corporaciones” y dejando de lado a los trabajadores y proveedores locales.
- La respuesta de Loffler no se hizo esperar y fue durísimo, porque sacó a la luz todos los antecedentes de Gallardo, su paso por el BTF, un autocredito que se otorgó siendo integrante del directorio y que despues no queria pagar hasta que fue intimado, según señala el legislador del MPF.
- Además de calificarlo de obsecuente del gobierno de Milei, Loffler, sostiene que Gallardo esta buscando un carguito.