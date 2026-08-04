Damian Loffler destrozó al Contador Ramon Gallardo, lo acusó de operador económico de Milei, obsecuente y buscar un «carguito».

Rio Grande 04/08/2026.- En un durisimo posteo el Legislador Damian Loffler en si pagina de Facebook, le respondió al Contador Ramon Gallardo, por una critica que hizo a la legislatura de la provincia y su escasa actividad

Hay que ser muy caradura señor! Cuente que Ud fue director del Banco BTF porque lo puso su suegra por el MPF. Ni su casa pagó porque hasta el Banco lo tuvo que intimar.

Se auto entrego un crédito millonario cuando era director que tampoco pago! Se acuerda que era deudor y terminó en el Fondo Residual!

Los barquitos que se financiaron con plata de los fueguinos nunca tocaron el agua el RASEGAL I y RASEGAL II.

Qué poca memoria!

Sin tener en cuenta que ahora se hace el estadista y oficia de operador económico del gobierno de Milei que destruye nuestra provincia, nuestros recursos, nuestra industria, nuestra soberanía y nuestro empleo. Solo se lo ve y escucha siendo un obsecuente más tratando de ver que carguito nuevo pega!

Tenga memoria y rinda cuentas!

Los puntos masa sobresalientes de los dichos del COntador Libertario Ramón Gallardo.

El contador Ramón Gallardo cuestionó duramente el rol de la Legislatura fueguina en una nota publicada en un portal local, señalando que el cuerpo parlamentario se ha convertido en un espacio “sin capacidad de control real” y funcional a las políticas nacionales que promueven el RIGI y el “Súper RIGI”. Según Gallardo, la Legislatura actúa más como una escribanía que como un poder independiente.