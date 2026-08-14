Crece la incertidumbre energética: tras la salida de YPF y Roch, el desembarco de Velitec expone el vaciamiento petrolero en Tierra del Fuego

Rio Grande 14/08/2026.- Tierra del Fuego atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia en materia de producción de hidrocarburos. Lo que durante años se advirtió como una deriva inevitable tras la inacción política y la falta de planificación estratégica, hoy es una realidad contundente: la casi desaparición de la industria petrolera convencional en la provincia. Responsabilidad política: la inacción del gobierno de Gustavo Melella

El retiro de las grandes operadoras: YPF y Roch marcan la retirada

Como se había adelantado oportunamente en La Licuadora TDF, el horizonte energético de la isla comenzó a resentirse fuertemente tras la confirmación del retiro progresivo de las principales empresas del sector.

Por un lado, el proceso de desinversión y cesión de áreas maduras por parte de YPF dejó un vacío operativo difícil de disimular, debilitando el volumen global de extracción y reduciendo drásticamente el flujo de inversiones en la Cuenca Austral.

Por otro lado, la confirmación de que la empresa Roch S.A. no solicitó la prórroga de sus concesiones (cuyo vencimiento estaba previsto para agosto de 2026) y el posterior retiro de sus equipos terminaron de profundizar la parálisis del sector. Esta retirada deja tras de sí una alarmante caída en la producción hidrocarburífera, la reducción de regalías para la provincia y un inquietante interrogante sobre la remediación de los pasivos ambientales que quedan en el territorio.

La polémica llegada de Velitec: dudas sobre capacidad y gestión

Frente a la salida masiva de actores históricos, la estrategia del Ejecutivo provincial consistió en promover la llegada de nuevos jugadores para asumir la operación de yacimientos maduros. Sin embargo, el desembarco de la firma Velitec encendió de inmediato las alarmas en el sector laboral y técnico.

Lejos de traer previsibilidad, la incorporación de esta firma ha estado envuelta en fuertes polémicas vinculadas a su capacidad financiera, antecedentes técnicos y solvencia para afrontar operaciones de alta complejidad en la Patagonia austral. Dirigentes y trabajadores del sector señalan que este tipo de traspasos apresurados no garantizan la reactivación real de las áreas ni protegen las fuentes de empleo, sino que dilatan la crisis estructural del rubro.

Responsabilidad política: la inacción del gobierno de Gustavo Melella

La pérdida de protagonismo energético no ocurrió de la noche a la mañana. Diversos sectores señalan que la gestión del gobernador Gustavo Melella careció de una política de Estado clara que anticipara este escenario.

A pesar de las reiteradas advertencias sobre el vencimiento imminente de los contratos y la desinversión de las operadoras, las respuestas oficiales resultaron tardías e insuficientes. El intento de canalizar parte del negocio a través de la empresa pública Terra Ignis chocó de frente con la falta de recursos económicos e infraestructura técnica para suplir la salida en cadena de las grandes compañías.

Un impacto devastador para la economía fueguina

Las consecuencias de este vaciamiento petrolero impactan de lleno en el tejido socioeconómico de Tierra del Fuego:

Pérdida de empleos: Cientos de puestos de trabajo directos e indirectos vinculados a servicios petroleros sufren despidos o suspensiones.

Caída de ingresos fiscales: La disminución de la extracción repercute de manera directa en la recaudación por regalías, acentuando la asfixia financiera de las arcas provinciales.

Pasivos ambientales sin responsable: El abandono de campos y la falta de auditorías rigurosas dejan un pasivo ecológico de graves proporciones para la isla.

Lo que en su momento fue anticipado como una advertencia periodística hoy se consolida como una crisis energética de proporciones históricos, reflejando la necesidad urgente de redefinir el rumbo productivo de la provincia.

Por la redacción en base a informes publicados en este medio.