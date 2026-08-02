CORTE PROGRAMADO DE ENERGÍA EN USHUAIA PARA CONTINUAR CON LAS OBRAS VINCULADAS A LA NUEVA USINA

Ushuaia 02/08/2026.- La Dirección Provincial de Energía informa a la comunidad que, en continuidad con las tareas iniciadas durante el corte programado realizado este sábado, este domingo 2 de agosto, entre las 9:00 y las 13:00 horas, será necesario efectuar una nueva interrupción programada del servicio eléctrico.

El corte permitirá completar la energización en media tensión del ramal de energía que abastecerá la obra de construcción de la nueva Usina de Ushuaia, incluyendo la puesta en servicio de una nueva subestación transformadora. Estos trabajos forman parte de un operativo técnico que requiere distintas etapas para garantizar su ejecución en condiciones de seguridad.

Los sectores afectados serán:

* Barrio Mirador de los Andes (640 Viviendas, 48 Viviendas APEL, Escuela Los Andes y Edificio Bahía Turek).

* Depósito de Supermercados La Anónima.

* TV Satelital (ARSAT).

* Sector aledaño a la ex Usina Río Olivia.

La Dirección Provincial de Energía agradece la comprensión de las vecinas y vecinos y solicita disculpas por las molestias que esta interrupción pueda ocasionar. Estas tareas son fundamentales para avanzar en una obra estratégica que fortalecerá el sistema eléctrico de la ciudad.