Como refutar una mentira como esta: “Cuando se ordena la macroeconomía, el sector privado responde con producción”

Rio Grande 16/08/2026.-La frase del titulo pertenece al Senador Nacional libertario Agustín Coto y para rebatir esa postura de manera directa y fundamentada, el punto central de contraargumentación consiste en confrontar la teoría macroeconómica neoclásica (que sostiene que el ajuste fiscal y la disciplina monetaria generan confianza e inversión por sí solas) con la realidad microeconómica e industrial: sin consumo interior ni poder adquisitivo, no existe incentivo real para producir. La respuesta central es que ningún empresario invierte ni aumenta la producción en un mercado recesivo, por muy «ordenada» que esté la planilla macroeconómica en las finanzas del Estado.

Argumentos para desmontar la afirmación:

La falacia de la oferta sin demanda: Las empresas no producen por confianza abstracta, sino cuando hay compradores. Si el «orden macroeconómico» se logra mediante la destrucción de los ingresos, jubilaciones y salarios, el mercado interno se desploma. Producir sin ventas genera acumulación de stock e inviabilidad financiera.

Destrucción del tejido productivo (Destrucción no creativa): El cierre masivo de pymes y comercios (las 30.000 empresas que desaparecieron) no representa una reestructuración saludable, sino una pérdida irreparable de empleo formal, capacidad instalada y cadenas de valor locales que tardan años en reconstruirse.

Sobreendeudamiento de los hogares: Cuando casi la mitad de la población se endeuda no para capitalizarse o comprar bienes duraderos, sino para pagar alimentos, servicios básicos y medicamentos, el consumo no es sostenible y la mora familiar compromete la cadena de pagos de toda la economía.

Divergencia entre la macro y la micro: El equilibrio de las cuentas públicas o la estabilidad cambiaria alcanzados a costa de una recesión profunda no constituyen un «orden» real, sino una paz de los cementerios donde las variables financieras mejoran en el papel mientras la economía real se apaga.

La respuesta central es que ningún empresario invierte ni aumenta la producción en un mercado recesivo, por muy «ordenada» que esté la planilla macroeconómica en las finanzas del Estado.

El informe de la Fundación Fundar es lapidario respecto del cierre de empresas en Tierra del Fuego, la provincia que representa el Senador Coto.

Datos estadísticos de Tierra del Fuego