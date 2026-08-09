Cerraron 3 mil panaderías, cayó un 60% el consumo y surgen las cuevas de pan

Argentina 09/07/2026.- Martín Pinto, de la Cámara de Industriales Panaderos de la Provincia de Buenos Aires, describió el impacto de la crisis y el nuevo fenómeno conocido como “cuevas de pan” por el que los comerciantes pasan a la informalidad.

“Debido a esta gran crisis económica que está viviendo el país, la baja del consumo, que la gente ya no tiene un peso en el bolsillo, compra lo que puede y no lo que quiere, el panadero se funde lamentablemente, deja de pagar alquiler, deja de pagar personal en blanco, deja de pagar todo lo que conlleva sostener una panadería”, aseguró.

“Cuevas de pan”

“Se va y empieza a fabricar en el comedor de su casa o en un garaje, y abre una ventanita y empieza a expandir pan”, agregó en diálogo con Ernesto Tenembaum de Radio con Vos.

“Acá la culpa no es del panadero que lo llevan a esa circunstancia sino lo que está pasando en el país hoy”, aclaró Pinto sobre el fenómeno de las «cuevas de pan» como lo denominó BAE Negocios.

“No lo podés sostener”

Además señaló que “en estos últimos dos años” se perdió “un 60% de consumo de pan” y “entre un 80 y 85% de consumo de facturas”.

“Hoy la panadería se sostiene con lo poco que va vendiendo. Vendiendo solamente un 40% de pan y un 25% de facturas cómo hacés para pagar un alquiler de un millón y medio de pesos; dos millones; un millón de pesos de luz, un millón y medio de gas. Tenés un empleado medio que vale 1.400.000 el sueldo más 950 mil pesos una carga social”, enumeró.

“No lo podés sostener. En estos dos últimos años nos aumentó el gas un 800%, la luz un 1.200%, el agua un 1.400%”, insistió.

«No es casualidad de que hayan cerrado 3 mil panaderías y que se hayan perdido 17 mil puestos de trabajo«, finalizó Pinto.

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