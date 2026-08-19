Cerimedo, Santiago Caputo, la SIDE y la caja de los puertos, lo que venían planeando desde 2024 y cumplieron como la intervención del puerto de Ushuaia.

Argentina 19/08/2026.- Cerimedo anticipó en 2024 el avance de Santiago Caputo sobre la SIDE y habló de puertos y pesca para “hacer caja”. Dos años después, parte de aquello ocurrió y hoy Cerimedo está detenido en Bolivia. La intervención del puerto de Ushuaia es un hecho de la realidad y en este informe queda claro, que ese acto fue absolutamente premeditado y que los argumentos que se esgrimieron ahora están en duda, ya que Cerimedo y Santiago Caputo la habrían llevado a cabo para «hacer caja», son palabras del hoy detenido en Bolivia y ex asesor de Javier Milei. Esta información toma mas relevancia al haberse dado a conocer en este medio los contactos que mantiene el Senador Nacional Agustin Coto, con Cerimedo y Spagnuolo.

Una reunión realizada apenas un mes después de la asunción de Javier Milei, de la que existe una grabación, anticipó movimientos que meses después efectivamente ocurrieron: la salida de Nicolás Posse, el desplazamiento de Silvestre Sívori y el desembarco de Santiago Caputo sobre el sistema de inteligencia. En aquella conversación, Fernando Cerimedo habló además de “hacer caja” con los permisos de pesca y los puertos. Hoy Cerimedo está detenido en Bolivia, investigado por su posible participación en el ataque a balazos contra Nadia Beller.

Una reunión en enero de 2024

El 15 de enero de 2024, poco más de un mes después de la llegada de Javier Milei al Gobierno, cuatro personas se reunieron en las oficinas de Numen Publicidad, en Avenida Ingeniero Huergo 949, en la zona de Puerto Madero.

La reunión había sido solicitada por Fernando Cerimedo.

Los asistentes venían trabajando sobre un proyecto de reconstrucción del Sistema de Inteligencia Nacional. Uno de ellos conserva la grabación de aquella conversación.

Después de una introducción comenzó la exposición del plan. Según el testimonio de uno de los presentes y lo que surge de esa grabación, Cerimedo mantenía durante la reunión una comunicación permanente con Santiago Caputo, a quien enviaba audios explicándole lo que se estaba planteando y de quien recibía respuestas en tiempo real.

Al terminar la exposición, Cerimedo dijo delante de los cuatro presentes: “Santiago se va a quedar con la SIDE a mitad de año, Posse es un obstáculo para la gestión y los Menem quieren todo para ellos. Queremos que ustedes trabajen formando un grupo de inteligencia paralelo, por fuera de la estructura, para quedarnos con la AFI, sacar a Posse y a Sívori y frenar a los Menem en la voracidad que tienen por las cajas”.

Por entonces todavía se llamaba AFI.

La respuesta del responsable del grupo fue inmediata: “Nosotros no vamos a trabajar por fuera del sistema ni apartados de la ley. Se equivocaron de personas”.

La propuesta fue rechazada.

“Vamos a tener mucha caja”

Pero la conversación no terminó ahí.

Cuando la reunión ya estaba prácticamente finalizada, Cerimedo intentó convencer nuevamente a los presentes y agregó una frase que, vista dos años y medio después, adquiere otro significado:

“Vamos a tener mucha caja. Santiago se está quedando con el manejo de los permisos de pesca y va por la administración de los puertos de todo el país para hacer caja y empezar a operar con eso. Pero el objetivo es quedarse con la AFI”.

No se trata de reconstruir ahora una conversación de memoria. La reunión fue grabada.

Y hay otro dato difícil de ignorar: buena parte de lo que Cerimedo describió aquel 15 de enero de 2024 terminó ocurriendo.

Nicolás Posse dejó la Jefatura de Gabinete. Silvestre Sívori dejó la conducción de la AFI. El sistema de inteligencia volvió a convertirse en SIDE y Santiago Caputo adquirió una influencia decisiva sobre esa estructura.

La importancia de aquella conversación no reside solamente en lo que Cerimedo decía que quería hacer. Reside también en cuándo lo dijo.

Lo dijo cuando esos cambios todavía no habían ocurrido.

Fernando Cerimedo

Puertos, funcionarios y poder

La otra parte de aquella conversación apuntaba a lugares menos visibles, pero no necesariamente menos importantes: los permisos de pesca y los puertos.

Cerimedo los mencionó directamente como fuentes de recursos y utilizó una expresión inequívoca: “hacer caja”.

Con el paso del tiempo, personas vinculadas políticamente con el sector de Santiago Caputo fueron ocupando distintos lugares del Estado. Entre ellos aparece Iñaki Miguel Arreseygor, vinculado a la estructura portuaria y anteriormente interventor en el Puerto de Ushuaia.

En torno de esas áreas también comenzaron a circular versiones sobre negocios, adjudicaciones y relaciones empresariales que involucran, entre otros, a los hermanos Neuss y a personas vinculadas políticamente con la Fundación Faro.

Son cuestiones que requieren ser investigadas y documentadas individualmente. Pero adquieren una dimensión diferente cuando se las confronta con una conversación mantenida apenas comenzado el Gobierno, en la que ya se hablaba explícitamente de controlar esas áreas para obtener recursos.

Las advertencias sobre Cerimedo

Según fuentes que tuvieron contacto con organismos extranjeros, distintos gobiernos habrían transmitido durante un tiempo advertencias al Gobierno argentino acerca de Fernando Cerimedo, de sus actividades y de la poca confiabilidad que le atribuían. El Gobierno de los Estados Unidos, en octubre de 2014, específicamente advirtió al Presidente Milei que Cerimedo decía en todos lados que hablaba en su nombre.

En octubre de 2024 el Gobierno de los Estados Unidos le advirtió al Presidente Milei que Cerimedo hablaba en su nombre y le recomendaba desvincularse de él.

Durante los primeros meses del gobierno de Milei, Cerimedo mantuvo una relación política estrecha con el universo de Santiago Caputo.

También existen versiones que vinculan a ambos con movimientos políticos alrededor del caso ANDIS y con personas como Franco Bindi y Marcela Pagano. Esas vinculaciones, sin embargo, deben ser tratadas como lo que son mientras no aparezca prueba documental o judicial suficiente: información proveniente de fuentes que requiere corroboración.

Lo mismo corresponde decir respecto de otra información que circula entre dirigentes y legisladores oficialistas sobre eventuales sociedades en el exterior y movimientos de fondos relacionados con integrantes del sistema de inteligencia.

Las denuncias son graves. Precisamente por eso no corresponde convertirlas en hechos antes de probarlas.

Y ahora, Cerimedo detenido

Hay, sin embargo, un hecho nuevo que ya no pertenece al terreno de las versiones.

Fernando Cerimedo fue detenido este martes 18 de agosto en Bolivia.

La Policía boliviana lo arrestó en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando se disponía a viajar a Buenos Aires. Está siendo investigado para determinar si tuvo alguna participación en el ataque a balazos sufrido por Nadia Beller, identificada por distintos medios como su expareja. Beller recibió tres disparos y sobrevivió al ataque.

La Policía boliviana aclaró que trabaja sobre distintas hipótesis y que todavía debe establecerse si Cerimedo tuvo alguna intervención en el hecho. Es decir: está detenido e investigado; no condenado.

La detención vuelve inevitable mirar hacia atrás.

Porque este mismo Cerimedo, hoy bajo investigación en Bolivia, fue el hombre que el 15 de enero de 2024, en una oficina de Puerto Madero y ante cuatro personas, describió un proyecto político que incluía quedarse con la inteligencia argentina, desplazar a quienes entonces la manejaban y controlar determinadas áreas del Estado para “hacer caja”.

Puede discutirse qué sabía, para quién hablaba y qué grado de representación tenía cuando decía esas cosas.

Hay algo bastante más difícil de discutir: la grabación existe y algunas de las cosas que anunció, meses después, sucedieron.

Santiago Caputo

con información de plazademayo.com