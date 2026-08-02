Cayó el empleo formal y el salario mínimo perdió 40% de poder adquisitivo

Tierra del Fuego 02/08/2026.- El empleo asalariado formal profundizó su deterioro en abril con la pérdida de 8.000 puestos de trabajo, mientras que el empleo privado registrado cayó en 12.000 empleos, según un informe elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

El estudio, realizado por investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), señala que desde noviembre de 2023 ya se perdieron 235.000 puestos de trabajo asalariados formales del sector privado, en un contexto de desaceleración del mercado laboral.

Los sectores industrial y comercial continúan encabezando la destrucción de empleo desde septiembre de 2025. En tanto, la minería volvió a mostrar una baja en abril (-0,3%) luego de dos meses de crecimiento y mantiene una caída interanual del 5,1%, pese al aumento de la actividad del sector. La construcción, por su parte, registró un leve retroceso del 0,1% tras varios meses de estabilidad.

El informe, coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, también indicó que en mayo las empresas pequeñas, medianas y grandes redujeron levemente sus plantillas, con bajas cercanas al 0,1% en todos los casos.

En materia salarial, los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestran que la remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado cayó 3% en términos reales en marzo y 0,2% en abril, ubicándose por debajo del nivel de noviembre de 2023. Además, las estimaciones preliminares anticipan una nueva baja del 2% en mayo.

El relevamiento también refleja fuertes diferencias entre provincias. En abril, el empleo registrado disminuyó en 15 jurisdicciones y creció en otras ocho. Las mayores caídas se observaron en Tierra del Fuego (-1,1%), Catamarca (-1,0%) y Misiones (-0,7%), mientras que los mayores incrementos correspondieron a Neuquén (+0,6%), Tucumán (+0,5%) y La Rioja (+0,2%).

Otro de los datos más preocupantes es la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). El estudio indica que en junio de 2026 volvió a perder poder adquisitivo, con una baja real del 0,6%, acumulando 12 meses consecutivos de retrocesos.

Según el informe, entre noviembre de 2023 y junio de 2026 el salario mínimo sufrió una pérdida acumulada del 40% de su poder de compra. El trabajo recuerda que el deterioro comenzó tras la fuerte aceleración inflacionaria de diciembre de 2023, cuando el salario mínimo cayó un 15% real, seguido por otra baja del 17% en enero de 2024.

Como consecuencia de este proceso, el salario mínimo real de junio de 2026 quedó por debajo del nivel registrado en 2001, antes del colapso de la convertibilidad. Además, representa una pérdida del 66,7% respecto del máximo alcanzado en septiembre de 2011, por lo que hoy equivale a apenas un tercio de aquel poder adquisitivo.

Facultad Ciencias Económicas UBA