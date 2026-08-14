Cayeron Acciones extranjeras que cotizan en la bolsa de Estados Unidos en dólares, subio la inflación y el riesgo pais.

Los bonos soberanos cerraron con avances de hasta 0,3% en Nueva York de la mano de Global 2041, seguido del Global 2035 (-0,3%) y el Global 2046 (-0,3%). En ese marco, el índice que mide el J.P Morgan finalizó en los 472 puntos básicos.

El S&P Merval operó plano a 3.000.582,18 puntos básicos y dentro de las acciones líderes las que más subieron fueron Edenor (+4,7%), y Metrogas (+2,5%), mientras que las que más bajaron fueron Loma Negra (-2,4%) y Aluar (-2,3%).

En Nueva York, los ADRs cotizan con mayoría de subas hasta 4,8% por parte de Edenor , seguido de Grupo Supervielle (+1,8%), Grupo Financiero Galicia (+1,7%) e YPF (+1,1%). Entre las bajas, se destacaron Loma Negra (-1,9%) y Telecom (-1%).

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio registró una variación mensual de 2,1%, ubicándose en línea con las expectativas del consenso de mercado. Este resultado consolida una trayectoria interanual del 33,8%.

Cómo fue la última licitación del Tesoro

El miércoles, además, el Tesoro llevó adelante la primera licitación de deuda en pesos del mes, en la que se enfrentó a un vencimiento bajo con relación a licitaciones pasadas, esta vez de $4,5 billones. Tras el cierre del mercado se conoció que la secretaría de Finanzas renovó prácticamente la totalidad de esos vencimientos, ni más ni menos.

«Al haber resultado una colocación prácticamente equivalente al nivel de vencimientos en pesos, el efecto directo de la licitación sobre la liquidez del sistema financiero resulta neutro. Si bien la liquidez general continuará respondiendo en los próximos días a la dinámica de otros factores (como la actividad en la ventanilla de pases o el mercado secundario), el resultado elimina cualquier efecto inmediato de absorción o expansión de liquidez sobre las tasas de corto plazo«, señaló al respecto Eric Ritondale, economista jefe de PUENTE.

Fuente: Ámbito