CASO LEOLABS: “Todavía no sabemos si está funcionando”, advirtió Pablo Blanco en la Legislatura

Ushuaia 15/08/2026.- En el marco de la Comisión investigadora, los legisladores recibieron al intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, y el senador nacional (MC) Pablo Blanco, para avanzar con el análisis de la instalación del radar inglés en la Provincia. El encuentro fue presidido por el legislador Pablo Villegas (MPF).

Pablo Blanco informó a Prensa Legislativa que aportó documentación de las actuaciones desde el Senado, sobre “reuniones que mantuve con funcionarios nacionales y provinciales, y del pedido a la Fiscalía de Estado, además de la información que recabé desde junio de 2023 hasta el fin de mi mandato, que está toda a disposición de la Comisión».

Detalló que mantuvo encuentros con la empresa LEOLABS en julio de 2023, “siempre pensando, según la información que me habían brindado, que era un proyecto a futuro. La sorpresa fue grande cuando ella —la directiva de LEOLABS— me abrió la computadora y me dijo: ‘Así funciona, está en período de prueba’. Ahí fue mi reacción: ustedes bajo ningún punto de vista pueden estar funcionando así», contó.

Blanco relató que, después del encuentro, comenzó a realizar averiguaciones de rigor hasta llegar a la conclusión de que «desde las autoridades nacionales no se tenía conocimiento, ni desde Cancillería ni desde Defensa; eran autorizaciones de tercera o cuarta línea. El paso más grave es la inscripción en Tierra del Fuego de la empresa con capitales ingleses e irlandeses. ¿A nadie le llamó la atención?», se preguntó.

«Las autoridades provinciales decían que queríamos usar el tema como una cuestión política, y llegamos a la conclusión de que el radar tenía función dual, y todavía no sabemos si está funcionando. Está instalado desde el primer día; salvo que tiene cortada la provisión de energía eléctrica, pero cuenta con un generador», dijo el senador (MC), visiblemente sorprendido.

Por último, recordó que sobre el tema realizó una presentación ante el fiscal de Estado, quien respondió: «Le asigno toda la responsabilidad a las autoridades nacionales; las autoridades provinciales también tuvieron responsabilidad, porque el inicio de la instalación de LEOLABS aquí se da a partir de la creación de la subsidiaria argentina. La instalación de un radar sin autorización del Ministerio de Defensa y de Cancillería no corresponde. Estados Unidos es aliado de Inglaterra, y son quienes usurpan parte de nuestra provincia», cerró.

Del encuentro participaron representantes del Centro de Excombatientes de Malvinas y los legisladores Federico Greve (FORJA), Myriam Martínez (FORJA), Natalia Gracianía (LLA), Juan Carlos Pino (PJ), Raúl Von Der Thusen (SF), Jorge Lechman (SF) y Gisela Dos Santos (ST).