CASO LEOLABS: “Si no respetan nuestras normas, no respetan a nuestros ciudadanos”, aseguró Harrington en la Comisión Especial

Ushuaia, viernes 14/08/2026.- En el marco de la Comisión investigadora, los legisladores recibieron al intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, y el senador nacional (MC) Pablo Blanco, para avanzar con el análisis de la instalación del radar inglés en la Provincia.

El presidente de la Comisión, Pablo Villegas, recibió la documentación requerida de la Dirección Provincial de Energía, institución que también había sido convocada para el encuentro y que, con las disculpas del caso, remitió la documentación faltante, la que fue compartida con los integrantes de la Comisión.

Harrington, por su parte, agradeció la convocatoria: «Celebro este ámbito, que la Legislatura haya construido los consensos para formar esta Comisión, y que quienes de alguna manera tuvimos que actuar estemos citados acá dando explicaciones. Esto va a dar claridad y a dilucidar algunas responsabilidades».

El Intendente de Tolhuin puso en valor que el Estado funcione correctamente, “en él no debe haber fallas que den lugar a especulaciones ni funcionarios que puedan tomar determinaciones mediante esas fallas, que sean contrarias a cómo debemos funcionar en pos de la defensa de nuestra soberanía y de la protección de nuestra seguridad, como pueblo fueguino, como territorio insular, como territorio usurpado», señaló.

«Vinimos a aportar para esclarecer lo que hizo el municipio en materia ejecutiva, con la aplicación de la legislación municipal y terminar con las especulaciones de tinte político», agregó el mandatario.

El dato que aportó el intendente de Tolhuin no pasó desapercibido, ya que precisó fechas sobre el comienzo de la obra de instalación del radar, que se estima anterior a contar con los permisos correspondientes. «Parece hasta llamativo, pero la Municipalidad presta especial atención a los avances de obra o a las falencias; por eso, cuando observamos el tamaño de este movimiento de suelo y de máquinas, comenzamos a gestionar ante los órganos de control».

Sobre la situación actual de Tolhuin con la empresa, Harrington aseguró: «Seguimos gestionando no solo que la empresa se haga cargo de pagar las multas, sino que respete las normativas vigentes y se concrete la demolición o el desarme. No es un vecino más ni una actividad comercial más en la ciudad».

En otro orden, apuntó a la premura de la empresa para instalar el radar en tiempo récord: «La manera en la que actuaron para acelerar los procesos de construcción tiene como único fin lograr el objetivo. A nosotros nos molesta la falta de respeto a las normativas. Si no respetan nuestras normas, no respetan a nuestros ciudadanos».

Por último, adelantó que no permitirán que el radar continúe en tierras fueguinas: «Fue directamente a Tolhuin por el valor que tiene en la comunicación satelital, específicamente. Si va en contra de nuestra soberanía y de los intereses de nuestro país, no tiene que estar ahí», cerró.

Del encuentro participaron representantes del Centro de Excombatientes de Malvinas y los legisladores Federico Greve (FORJA), Myriam Martínez (FORJA), Natalia Gracianía (LLA), Juan Carlos Pino (PJ), Raúl von der Thusen (SF), Jorge Lechman (SF) y Gisela Dos Santos (ST).