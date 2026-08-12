CASO LEOLABS: Convocan a Harrington, Blanco y Villarreal

«La idea es avanzar en el marco probatorio para luego valorarlo y obtener conclusiones, para entender si hay responsabilidades políticas o no», señaló en declaraciones a la prensa, en reuniones anteriores. Cabe destacar que el presidente de ese espacio es el legislador Pablo Villegas del Movimiento Popular Fueguino (MPF), quien fue elegido por sus pares.
Además, indicó: «Contamos con la predisposición de las autoridades del Poder Judicial, que nos permitió acceder a documentación fundamental para la investigación que llevamos adelante, tanto a nivel provincial como federal».