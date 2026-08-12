CASO LEOLABS: Convocan a Harrington, Blanco y Villarreal

Ushuaia, 12/08/2026.- La Comisión Especial que investiga las autorizaciones otorgadas a Leolabs Inc. y Leolabs Argentina SRL invitó al intendente de Tolhuin, Daniel Harrington; al senador (MC) Pablo Blanco y al presidente de la dirección provincial de Energía (DPE), Pedro Villarreal. El encuentro se desarrollará el jueves 13 a las 10.30 h en el salón de reuniones del edificio de bloques políticos.

«La idea es avanzar en el marco probatorio para luego valorarlo y obtener conclusiones, para entender si hay responsabilidades políticas o no», señaló en declaraciones a la prensa, en reuniones anteriores. Cabe destacar que el presidente de ese espacio es el legislador Pablo Villegas del Movimiento Popular Fueguino (MPF), quien fue elegido por sus pares.

Además, indicó: «Contamos con la predisposición de las autoridades del Poder Judicial, que nos permitió acceder a documentación fundamental para la investigación que llevamos adelante, tanto a nivel provincial como federal».