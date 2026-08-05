Brasil retira a su embajador de la Argentina y profundiza una crisis sin precedentes

El gobierno de Brasil resolvió que Julio Bittelli, su representante en la Argentina, no regrese a la embajada Buenos Aires, en medio de la escalada de tensión entre las administraciones de Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei, según confirmaron esta noche desde Planalto, sede del Ejecutivo del país vecino.

La medida se dio a conocer luego de los cruces públicos entre ambos mandatarios y de la serie de episodios que tensaron la relación en las últimas semanas, según supo la agencia Noticias Argentinas.

En consecuencia, el gobierno brasileño mantendrá la representación diplomática en el nivel de “encargado de negocios”, una decisión que implica una fuerte rebaja en la relación bilateral y que refleja el deterioro del vínculo entre ambos países.

Durante una reciente visita a San Pablo, donde apoyó explícitamente la candidatura presdencial de Flávio Bolsonaro, el mandatario argentino se refirió en duros términos hacia Lula, a quien tildó de «ladrón, corrupto y presidiario», y añadió que salió de la cárcel «por un error administrativo».

Por su parte, Lula califico como una «payasada» la presencia de Milei en el acto de Bolsonaro (hijo del ex presidente Jair Bolsonaro) y al mismo tiempo advirtió que no iba a tolerar la intromisión de dirigentes extranjeros en las elecciones de su país, previstas para el 4 de octubre.

Poco después, el embajador Bitelli tuvo que viajar a Brasil, convocado por el canciller Mauro Vieira, mientras su homólogo argentino, Pablo Quirno intentaba bajar el nivel del conflicto. Sin embargo, y luego de las quejas del gobierno brasileño, Milei redobló la apuesta en una entrevista televisiva: «¿Así que el señor Lula se siente muy tocado si le digo que es un chorro? Si es ladrón, si fue presidiario…».

Esto terminó de colmar la paciencia de la administración brasileña, y en las últimas horas Vieira le entregó una nota de protesta formal al embajador argentino en Braslilia, Daniel Raimondi, en la cual también anunciaban que rebajarán el vínculo al nivel de encargado de negocios y pospondrá sin fecha el retorno del embajador Bitelli.

La decisión de las autoridades brasileñas es casi inédita, y además de afectar el vínculo entre la Argentina y Brasil -su principal socio a nivel sudamericano- también afectaría al Mercosur.

AgenciaNA