Booomberg: La desaprobación de Milei trepa al 62,4% y marca un nuevo récord

Un deterioro sostenido
- El indicador refleja un desgaste acelerado de la imagen presidencial.
- La caída en la aprobación se da en paralelo a la persistencia de conflictos sociales, despidos masivos y un clima económico que no logra estabilizarse en lo cotidiano.
- La encuesta muestra que la paciencia social se agota frente a políticas que priorizan la macroeconomía mientras la vida diaria se encarece y se precariza.
Lectura política
El dato no es menor: Milei enfrenta un rechazo de casi dos tercios de la población, un nivel que condiciona su capacidad de gobernabilidad y abre interrogantes sobre la viabilidad de su proyecto de ajuste. La encuesta de AtlasIntel se suma a otras mediciones que advierten sobre un desplome en la confianza ciudadana, en un contexto de creciente conflictividad laboral y social.
Conclusión
La fotografía que entrega Bloomberg a través de AtlasIntel es clara: Milei pierde respaldo mientras crece el malestar social. La desaprobación del 62,4% no es solo un número, es el reflejo de un país que observa cómo las promesas de cambio se transforman en ajuste, desempleo y pérdida de derechos.
Con información de Bloomberg