Booomberg: La desaprobación de Milei trepa al 62,4% y marca un nuevo récord

Argentina 10/08/2026.- La última encuesta de AtlasIntel para Bloomberg confirma lo que ya se percibe en las calles: la gestión de Javier Milei acumula un creciente rechazo social. Según el sondeo, la desaprobación del presidente alcanzó el 62,4%, lo que implica un salto de 4,4 puntos respecto de la medición anterior. Al mismo tiempo, la aprobación volvió a caer, profundizando la brecha entre expectativas iniciales y resultados concretos.

Un deterioro sostenido

El indicador refleja un desgaste acelerado de la imagen presidencial.

de la imagen presidencial. La caída en la aprobación se da en paralelo a la persistencia de conflictos sociales, despidos masivos y un clima económico que no logra estabilizarse en lo cotidiano.

La encuesta muestra que la paciencia social se agota frente a políticas que priorizan la macroeconomía mientras la vida diaria se encarece y se precariza.

Lectura política

El dato no es menor: Milei enfrenta un rechazo de casi dos tercios de la población, un nivel que condiciona su capacidad de gobernabilidad y abre interrogantes sobre la viabilidad de su proyecto de ajuste. La encuesta de AtlasIntel se suma a otras mediciones que advierten sobre un desplome en la confianza ciudadana, en un contexto de creciente conflictividad laboral y social.

Conclusión

La fotografía que entrega Bloomberg a través de AtlasIntel es clara: Milei pierde respaldo mientras crece el malestar social. La desaprobación del 62,4% no es solo un número, es el reflejo de un país que observa cómo las promesas de cambio se transforman en ajuste, desempleo y pérdida de derechos.

Con información de Bloomberg