Belen Monte de Oca y Agustín Coto los senadores fueguinos los senadores vende patria que apoyan la ley de extranjerización de tierras.

El Senado debatirá el próximo jueves la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa del oficialismo que busca flexibilizar la extranjerización de la tierra y modificar el régimen vigente sobre tierras estratégicas. Con 37 votos necesarios para su aprobación, el Gobierno llega a una definición ajustada mientras crecen las voces en contra del proyecto y se prepara una movilización para el 6 de agosto.

Aunque La Libertad Avanza todavía no tiene asegurada la aprobación, ya hay un grupo de senadores entreguistas cuyo apoyo está prácticamente definido, mientras que otros aún no se pronunciaron en pos de negociaciones y rosca por su propios intereses.

Dentro de La Libertad Avanza, los senadores que votarían a favor serían:

Bartolomé Abdala (San Luis).

Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires).

Agustín Monteverde (Ciudad de Buenos Aires).

Luis Juez (Córdoba).

Cármen Álvarez Rivero (Córdoba).

Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos).

Romina Almeida (Entre Ríos).

Rodolfo Suárez (Mendoza).

Mariana Juri (Mendoza).

Juan Cruz Godoy (Chaco).

Francisco Paoltroni (Formosa).

Ezequiel Atauche (Jujuy).

Vilma Bedia (Jujuy).

Juan Carlos Pagotto (La Rioja).

Nadia Márquez (Neuquén).

Pablo Cervi (Neuquén).

Enzo Fullone (Río Negro).

María Emilia Orozco (Salta).

Gonzálo Guzmán Coraita (Salta).

Bruno Olivera (San Juan).

Ivanna Arrascaeta (San Luis).

Agustín Coto (Tierra del Fuego).

María Belén Montes de Oca (Tierra del Fuego).

En el PRO ya aparecen como votos favorables:

Martín Goerling Lara (Misiones).

Andrea Cristina (Chubut).

María Victoria Huala (La Pampa).

Los que aún no se sabe:

En la Unión Cívica Radical:

Eduardo Vischi (Corrientes).

Maximiliano Abad (Provincia de Buenos Aires).

Carolina Losada (Santa Fe).

Eduardo Galaretto (Entre Ríos).

Flavio Fama (Catamarca).

Silvana Schneider (Chaco).

Mercedes Gabriela Valenzuela (Corrientes).

Daniel Kroneberger (La Pampa).

También figuran en zona de incertidumbre:

Carlos “Camau” Espínola, de Provincias Unidas.

Beatríz Ávila, de Independencia.

Flavia Royón, de Primero los Salteños.

Julieta Corrozza, de La Neuquinidad.

Edith Terenzi, de Despierta Chubut.

Qué plantea el proyecto

La iniciativa oficialista apunta a eliminar el límite del 15% para la extranjerización de tierras a nivel nacional, provincial y departamental, lo que podría ampliar de forma significativa la superficie en manos extranjeras. También busca derogar el artículo 10 de la Ley 26.737, que impide que personas extranjeras sean propietarias de tierras con cuerpos de agua relevantes o ubicadas en zonas de frontera.

En la práctica, esto abriría la puerta a la compra de tierras con lagos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, acuíferos y áreas fronterizas sensibles.

Para que el proyecto avance, el oficialismo primero necesita reunir quórum para habilitar el tratamiento y luego alcanzar los 37 votos afirmativos. Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, afirmó tras reunirse con Federico Sturzenegger que el gobierno cree contar con los apoyos necesarios para aprobar la norma: “Creemos que va a salir”, aseguró.

Fuente: Izquierda diario