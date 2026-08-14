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Argentina ya tiene una inflación anual de 19,3 %, casi 20 puntos por encima de los países de la región en el mismo periodo.

Por Armando Cabral

Economía latinoamericana 14/08/2026.- Mientras en argentina, se sigue con el relato de la baja inflación que, de por si es un dato engañoso, los países de la región, en particular aquellos a los que el Presidente Milei, ha tratado por ejemplo de «socialistas o comunistas inmundos», tienen casi 20 puntos menos de inflación anual, no están endeudados con el FMI, algunos solo operan con El BID y los que lo están han destinado esos fondos a obras de infraestructura. Argentina es el mas endeudado, y no tiene ninguna obra de infraestructura en marcha desde que asumieron.

A diferencia del rango en el que se mueve Argentina, la mayoría de los países vecinos operan con esquemas de metas de inflación anuales muy por debajo de los dos dígitos.

A continuación se presentan las tasas de inflación oficiales registradas en la región (datos interanuales más recientes):

Panorama regional de inflación

País Inflación Interanual Situación Actual
Chile 3,5% (julio) En claro proceso de convergencia hacia la meta del Banco Central (3,0%).
Brasil 4,44% (julio) Dentro de la banda de tolerancia oficial gracias a la baja en precios de alimentos.
Perú 3,57% (junio) Mantiene una de las tasas más estables y predecibles del continente.
Uruguay ~4,5% – 5,0% Mantiene valores dentro del rango meta fijado por su Banco Central.
Paraguay ~3,8% – 4,2% Niveles moderados y alineados con su proyección anual.
Bolivia 9,2% – 12,5% (junio) Ha sufrido presiones inflacionarias atípicas por escasez de divisas y bloqueos de transporte.

Aspectos destacados

  • Económicamente estables: Países como Chile, Brasil y Perú registran variaciones mensuales promedio que oscilan entre 0,07% y 0,2%, lo que equivale a la inflación que en Argentina suele registrarse en pocos días.

  • El caso de Bolivia: Tradicionalmente una economía con inflación muy baja (cercana al 1%-2% anual), experimentó un aumento debido a la falta de dólares en el mercado local y tensiones con el transporte de insumos básicos.  

  • En comparación con Argentina: Mientras que Argentina acumula un 19,3% en lo que va del año, la mayoría de sus vecinos acumula entre 2% y 3,5% en el mismo período de tiempo.  

    Brasil y Uruguay: no tienen deuda con el FMI 

    • No tienen programas de rescate ni deuda por asistencia financiera con el FMI. Brasil saldó por completo sus compromisos de crédito condicionado con el FMI a mediados de la década de 2000 y desde entonces financia su gasto principalmente en su mercado interno o mediante emisión de bonos de deuda en los mercados internacionales.

  • Bolivia:

    • Mantiene operaciones ordinarias y cuotas con organismos multilaterales, pero sus principales focos de crédito externo actual corresponden al BID, la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y deuda con países/bancos bilaterales.

    • Resumen comparativo

      País ¿Deuda con Banco Mundial / BID? ¿Deuda activa por programa / rescate con FMI?
      Chile Sí (para obras de desarrollo) No. (Tiene la línea de crédito preventiva LCF)
      Brasil Sí (proyectos estatales y regionales) No.
      Perú Sí (infraestructura y finanzas públicas) No. (Línea de crédito preventiva LCF)
      Bolivia Sí (proyectos de desarrollo) No (asistencia de programa activo)
      Uruguay Sí (infraestructura) No.
      Argentina (es el mayor deudor de créditos Stand-By / Facilidades Extendidas del FMI)
    • Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
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