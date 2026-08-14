Argentina ya tiene una inflación anual de 19,3 %, casi 20 puntos por encima de los países de la región en el mismo periodo.

A diferencia del rango en el que se mueve Argentina, la mayoría de los países vecinos operan con esquemas de metas de inflación anuales muy por debajo de los dos dígitos.
A continuación se presentan las tasas de inflación oficiales registradas en la región (datos interanuales más recientes):
Panorama regional de inflación
Aspectos destacados
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Económicamente estables: Países como Chile, Brasil y Perú registran variaciones mensuales promedio que oscilan entre 0,07% y 0,2%, lo que equivale a la inflación que en Argentina suele registrarse en pocos días.
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El caso de Bolivia: Tradicionalmente una economía con inflación muy baja (cercana al 1%-2% anual), experimentó un aumento debido a la falta de dólares en el mercado local y tensiones con el transporte de insumos básicos.
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En comparación con Argentina: Mientras que Argentina acumula un 19,3% en lo que va del año, la mayoría de sus vecinos acumula entre 2% y 3,5% en el mismo período de tiempo.
Brasil y Uruguay: no tienen deuda con el FMI
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No tienen programas de rescate ni deuda por asistencia financiera con el FMI. Brasil saldó por completo sus compromisos de crédito condicionado con el FMI a mediados de la década de 2000 y desde entonces financia su gasto principalmente en su mercado interno o mediante emisión de bonos de deuda en los mercados internacionales.
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Bolivia:
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Mantiene operaciones ordinarias y cuotas con organismos multilaterales, pero sus principales focos de crédito externo actual corresponden al BID, la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y deuda con países/bancos bilaterales.
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Resumen comparativo
País ¿Deuda con Banco Mundial / BID? ¿Deuda activa por programa / rescate con FMI? Chile Sí (para obras de desarrollo) No. (Tiene la línea de crédito preventiva LCF) Brasil Sí (proyectos estatales y regionales) No. Perú Sí (infraestructura y finanzas públicas) No. (Línea de crédito preventiva LCF) Bolivia Sí (proyectos de desarrollo) No (asistencia de programa activo) Uruguay Sí (infraestructura) No. Argentina Sí Sí (es el mayor deudor de créditos Stand-By / Facilidades Extendidas del FMI)
- Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
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