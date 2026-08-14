Argentina ya tiene una inflación anual de 19,3 %, casi 20 puntos por encima de los países de la región en el mismo periodo.

Por Armando Cabral

Economía latinoamericana 14/08/2026.- Mientras en argentina, se sigue con el relato de la baja inflación que, de por si es un dato engañoso, los países de la región, en particular aquellos a los que el Presidente Milei, ha tratado por ejemplo de «socialistas o comunistas inmundos», tienen casi 20 puntos menos de inflación anual, no están endeudados con el FMI, algunos solo operan con El BID y los que lo están han destinado esos fondos a obras de infraestructura. Argentina es el mas endeudado, y no tiene ninguna obra de infraestructura en marcha desde que asumieron.