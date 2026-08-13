Andrea Freites: “El endeudamiento y los despidos son consecuencia directa del modelo económico nacional”

Rio Grande 13/08/2026.- La diputada nacional Andrea Freites (Unión por la Patria) dialogó con Resumen Económico, sobre el creciente endeudamiento de las familias argentinas y la crisis industrial que golpea con fuerza a Tierra del Fuego. En una entrevista, la legisladora advirtió que la situación es “muy complicada” y que el actual modelo económico convierte al trabajador en “un sujeto descartable”.

Endeudamiento en la Patagonia

Freites subrayó que la región patagónica es la más afectada por la deuda familiar: “Santa Cruz tiene los índices más altos dentro de la zona”. En Tierra del Fuego, el endeudamiento promedio supera los 8 millones de pesos, mientras que en Neuquén la mora alcanza al 15,8% de la población. Frente a este panorama, la diputada explicó que existen 24 proyectos en la Cámara de Diputados para facilitar la refinanciación de deudas, aunque las comisiones presididas por La Libertad Avanza bloquean su tratamiento: “Presupuesto y Finanzas no lo ponen en agenda”.

Ley de Tierras y extranjerización

Consultada sobre la ley de tierras con media sanción en el Senado, Freites señaló que la oposición busca visibilizar el riesgo de la extranjerización de tierras y el impacto geopolítico en áreas de frontera como Tierra del Fuego: “Este capítulo es bastante complejo para las familias argentinas”. La diputada remarcó que la provincia es el sector geopolítico más importante del país y que el oficialismo intenta evitar el debate sobre la inviolabilidad de la propiedad privada.

Fondos del combustible y falta de transparencia

Otro punto crítico fue el fideicomiso de un billón de pesos proveniente de los fondos del combustible, cuyo destino no fue explicado por el vocero presidencial. Freites confirmó que ya se presentaron pedidos de informes y que la Comisión de Obras Públicas, de la cual es vicepresidenta, convocará a una reunión para exigir respuestas: “Esto es un escándalo directamente”.

Crisis industrial y despidos masivos

La diputada fueguina se refirió a los 300 despidos en Río Grande y a la ola de cierres en todo el país: “Una textil en Tigre dejó afuera a 120 trabajadores, una avícola en Concepción del Uruguay despidió a 250, y en Córdoba también hubo cierres”. Para Freites, esto es consecuencia de las políticas nacionales: “Sacando una reforma laboral convierten al trabajador en un sujeto descartable. Además, se habla de ampliación de la matriz productiva, pero la reconversión nunca se hizo”.

La legisladora denunció que mientras se impulsa el RIGI con beneficios fiscales a empresas extranjeras por tres décadas, la industria nacional es desmantelada: “¿Cómo compiten las fábricas locales si no hay consumo y no se exige contratar trabajadores argentinos?”.

Consumo en caída libre

La crisis se refleja también en el consumo básico. Freites coincidió con lo expresado por los almaceneros: “La caída del consumo en alimentos ronda el 40%. Históricamente Argentina tenía índices altos de consumo de carne y leche, pero hoy la gente compra lo mínimo indispensable”.

Conclusión

La entrevista con Andrea Freites deja en evidencia un panorama devastador: endeudamiento récord, despidos masivos, extranjerización de tierras y un modelo económico que favorece a capitales externos mientras destruye la industria nacional. Tierra del Fuego, como frontera estratégica, sufre con mayor intensidad los efectos de estas políticas.

Fuente: Resumen Económico, Radio Provincia.