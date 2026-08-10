Alarma por el empleo en Argentina: 340.000 puestos perdidos y más de 30.000 empresas cerradas en 29 meses, 150 en Tierra del Fuego

Argentina 10/08/2026.- La crisis laboral y productiva en Argentina se profundiza. Según los principales medios especializados, en los últimos 29 meses se destruyeron más de 340.000 puestos de trabajo, una cifra muy superior a los 235.000 que algunos informes iniciales habían señalado. El panorama se agrava con el cierre de más de 30.000 empresas, lo que marca un récord negativo en dos décadas.

Un mercado laboral en retroceso

La informalidad laboral se encuentra en su nivel más alto en 20 años, lo que significa que millones de trabajadores carecen de aportes, cobertura médica y estabilidad.

se encuentra en su nivel más alto en 20 años, lo que significa que millones de trabajadores carecen de aportes, cobertura médica y estabilidad. El empleo formal se achica, mientras crecen los trabajos precarios y de baja calidad.

El endeudamiento familiar se convierte en un mecanismo de supervivencia, con créditos y tarjetas usados para cubrir necesidades básicas.

Impacto en el tejido productivo

El cierre de más de 30.000 empresas refleja un vaciamiento del aparato productivo nacional.

Las pymes son las más afectadas, incapaces de sostener costos operativos en un contexto de caída del consumo y presión impositiva.

Grandes firmas también reducen operaciones o trasladan producción fuera del país.

La falta de crédito y la apertura indiscriminada de importaciones aceleran la desindustrialización.

Conclusión

La pérdida de 340.000 empleos y 30.000 empresas en poco más de dos años y medio muestra una crisis estructural que trasciende coyunturas. El mercado laboral argentino está partido en dos: un núcleo reducido de trabajadores formales y una mayoría precarizada que sobrevive con ingresos insuficientes. La consecuencia es clara: tener trabajo ya no garantiza salir de la pobreza, y el país enfrenta un escenario de desinversión y desprotección social que compromete su futuro inmediato.

Cifras clave de la crisis laboral y productiva en Argentina (últimos 29 meses)

Empleo perdido: 340.000 puestos de trabajo

340.000 puestos de trabajo Empresas cerradas: más de 30.000

más de 30.000 Informalidad laboral: máximo en 20 años (4 de cada 10 trabajadores sin aportes)

máximo en 20 años (4 de cada 10 trabajadores sin aportes) Pobreza: afecta a casi 40% de la población

afecta a casi 40% de la población Endeudamiento familiar: creciente uso de créditos y tarjetas para cubrir necesidades básicas

Con información de El Economista.