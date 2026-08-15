Alarma para Milei entre los outsiders, el trade electoral y el consumo (en caída) en el distrito más rico del país

Argentina 15/08/2026.- Se entiende ahora por qué Luis Caputo avanzó en su desregulación de los préstamos en dólares a cualquier empresa (no a individuos). La urgencia empieza a llamar a la puerta del Gobierno.

El futuro llegó hace rato y el ruido electoral del 2027 está instalado. Las encuestas (todas) que muestran una imagen presidencial deteriorada, de la mano de una economía que no convence, golpearon el ánimo de los inversores. El cuco siempre es (y será) el retorno del kirchnerismo, en la versión que sea. Por eso aceleró el armado (por ahora tentativo) de los outsiders: la dupla Jorge Brito (Banco Macro) y Daniel Hadad (Grupo Infobae) movió el avispero y generó una reunión de urgencia entre el Ejecutivo y el PRO, previo llamado de Karina Milei a Mauricio Macri.

«Cada vez que Milei se sintió en situación de debilidad, acudió urgentemente a abrazarse a Macri. Como a fines de septiembre del año pasado luego de la derrota en PBA. Y cuando se sintió fuerte, lo abandonó», reseñó Lucas Romero, de Synopsis. Los libertarios arrancaron la campaña «blindar el 2027 para que no vuelva el 2019», en referencia a la derrota macrista ante el kirchnerismo. La pregunta es si el PRO es solo una cáscara vacía o aún tiene poder de sumarle voluntades al oficialismo.

El problema para Milei no es tanto la aparición de estos outsiders que buscan instalarse como una propuesta superadora desde la centro derecha, sino su incapacidad (por ahora) para mejorar el sentimiento de la calle con la economía. Algo que Brito quiere aprovechar con el patrocinio de Emilio Monzó, el armador político del espacio. Hadad se sumaría por el estrecho vínculo que tuvo con Jorge Horacio Brito, el padre ya fallecido del ex presidente de River. Comparten su amor por los millonarios y otros negocios.

«Milei está mal y Kicillof no termina de armarse»

«Milei está mal y Kicillof no termina de armarse, por eso hay un espacio a conquistar», contó una fuente ligada al incipiente armado de ese espacio. Monzó es el ideólogo de esa alternativa con la idea de que hay un 30% de la sociedad que está cansada de los extremos, tanto el de la extrema derecha retratada en Milei como el de la izquierda representada en Kicillof, Máximo y el kirchnerismo tradicional. No se sabe si el juego mediático que está instalando el fundador de Infobae es para dirimir quién está mejor posicionado para liderar ese espacio o es solo un ensayo oportunista por la caída de Milei. Se verá.

Por lo pronto, el último trabajo de la Universidad de San Andrés (UdeSA) planteó lo evidente: los temas económicos y laborales lideran la agenda. La falta de trabajo (39%) y bajos salarios (36%) son lo que más preocupa. El 57% considera que la situación del país empeoró respecto al año pasado y un 44% anticipa que empeorará en el futuro. «La tendencia pesimista continúa levemente en alza», acota el informe.

Según UdeSA, el gobierno de Javier Milei registra un 35% de aprobación y un 61% de desaprobación. «Al parecer se ha estabilizado desde hace unos meses, en especial desde el final de la gestión Adorni», explica. Pero en perspectiva histórica comparada, dice que la aprobación de Milei (35%) se encuentra en una situación similar al ex presidente (34%) en el mismo período de su mandato. Lo que no dice es que Macri, en ese mismo momento de su mandato, tenía una corrida cambiaria y había ido a pedirle el salvataje al Fondo. O sea, Milei tiene el mismo nivel de aprobación que un presidente que estaba sumergido en una crisis (que luego fue terminal para sus aspiraciones políticas).

Los fondos de Wall Street ya tomaron nota hace rato de esta debilidad de Milei y empiezan a correrse, de a poco. El riesgo país sube 10% en agosto luego de tocar mínimos post suba de las calificadoras de riesgo, mientras que las acciones argentinas en Nueva York pierden hasta 14% en dólares en el mes.

«No debe haber una sola explicación, pero yo creo que ya de a poco los inversores empiezan a mirar el 2027 y los riesgos electorales. Con el nivel de actividad que no se recupera y encuestas que muestran que la imagen positiva de Milei cae, el mercado se pone más defensivo y baja su exposición», explicó un banquero privado con aceitados contactos con el exterior. «Estoy sorprendido de esto, pero es así por lo que hablo con clientes. Hubiese creído que el trade electoral iba a empezar hacia fin de año o a principios de 2027, pero se adelantó. Reducen un poco la exposición o dolarizan para no tener tanto riesgo invertido», agregó.

El trade electoral ya se cocina a fuego lento en Nueva York. A tal punto que se organizó un evento sobre las «Perspectivas económicas y políticas de Argentina» en Manhattan para dentro de un mes. Lo organiza la AlyC local Portfolio Personal Inversiones (PPI) y estarán disertando Lucas Martin (BofA Securities), Jens Nystedt (Kirkoswald), Roberto Sifon-Arevalo (S&P Global Ratings) y David Austerweil (VanEck).

La incógnita a develar es cómo jugará la economía de cara a las elecciones.

El ida y vuelta (en redes sociales) por el consumo (en realidad, por la micro) escribió otro capítulo cuando se sumaron Marcos Galperín, el fundador de MercadoLibre y uno de los empresarios más oficialistas, y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Galperín acusó a CAME de tener una medición de consumo poco representativa y se arrogó (con los datos de su plataforma) la verdad sobre los hábitos de consumo en la Argentina. «Masterclass», escribió Milei al republicar el comentario de Galperín.

El debate del consumo «sí o no» choca con algunos datos irrefutables que tienen, por ejemplo, desde la Ciudad de Buenos Aires cuando miden cómo viene la base imponible de Ingresos Brutos, el tributo que se mueve al ritmo de la facturación. Los números del distrito más rico de la Argentina, donde está el poder adquisitivo más alto, muestran que la situación económica está fría.

Gustavo Arengo, el ministro de Hacienda porteño, cuenta que los sectores perdedores como la industria siguen con caídas cercanas al 15% en términos reales. Comercio (en su totalidad), otro que había tenido un crecimiento en 2025 después de una caída fuerte en 2024, ahora tiene una baja de más del 5%. Todo eso medido por la caída del cobro en IIBB. La construcción, motor importante de la economía que había perdido 75% en 2024 y que el año pasado recuperó 10%, hoy sigue con niveles 20 puntos menos que en el 2023.

«Cuando ves el agregado, siempre siguiendo los números de recaudación y la base imponible, es verdad que el e-commerce viene creciendo en términos reales, pero en el agregado general viene con cierta caída del consumo. Y vemos también algunos indicadores en la Ciudad de consumo, por ejemplo, en supermercados, consumo en shoppings, que pese a que se atenúa la caída respecto a lo que venía siendo en el 2024 y el año pasado había recuperado una parte, ahora en 2026 empezó con cierta caída», explica Arengo.

Ingresos brutos en CABA tienen a julio una caída del 5% en términos reales. Los meses anteriores, desde marzo, venían de desplomes del 10%. «Hoy no estamos viendo recuperación de estos sectores que estaban rezagados del todo», apuntó el funcionario porteño.

Se entiende ahora por qué Luis Caputo avanzó en su desregulación de los préstamos en dólares a cualquier empresa (no a individuos). Los bancos podrán prestar a estos clientes que no generan dólares hasta el 15% de sus depósitos. Caputo quiere forzar a que los bancos paguen mejor por tomar depósitos en dólares (y tentar a que entren a la Ley de Inocencia Fiscal) y presten a empresas a tasas más razonables. En definitiva, es una medida para que haya más crédito y se mueva la economía. Esa economía que prometía vivir «los mejores 18 meses de su historia». La urgencia empieza a llamar a la puerta del Gobierno.

Fuente: El economista