$112.652.412 millones de pesos este el fondo de seguridad de sustentabilidad de ANSES que el gobierno utilizará para dar prestamos, a través de los bancos.

-
-
Preservación y rendimiento del capital: El FGS es por definición un fondo de inversión de largo plazo cuyo mandato es preservar su valor en el tiempo. Invertir en depósitos ajustados por inflación (UVA) con tasa positiva permite buscar rendimientos reales que protejan el patrimonio del fondo.
-
Transferencia de riesgo: Al colocar depósitos en el sistema bancario en lugar de otorgar hipotecas directamente a personas físicas, el FGS no asume el riesgo de cobro individual; la responsabilidad de repago ante el FGS recae sobre la entidad financiera.
-
-
El problema: Los bancos reciben depósitos mayoritariamente a corto plazo (30 a 90 días), mientras que los créditos hipotecarios requieren financiamiento a 20 o 30 años.
-
EL mecanismo: El FGS licitaría depósitos a plazo fijo de largo plazo (por ejemplo, en UVA a 2, 3 o 5 años) en entidades bancarias. Los bancos utilizarían esos fondos para otorgar hipotecas, asumiendo ellos la administración y el riesgo de crédito de los particulares.
-
Dinamización de la economía: La expansión del crédito hipotecario impulsa el sector inmobiliario y de la construcción, lo que puede derivar en mayor actividad económica y recaudación fiscal, impactando indirectamente de forma positiva en los ingresos del sistema previsional.
Contexto de la propuesta oficial
La iniciativa planteada busca resolver el fenómeno del descalce de plazos en el sistema bancario argentino:
-
3. Argumentos y advertencias de los sectores críticos
-
Riesgo de liquidez y liquidez previsional: Quienes advierten sobre un posible desfinanciamiento argumentan que inmovilizar reservas del sistema en plazos fijos de largo plazo restringe la liquidez inmediata del FGS para hacer frente a eventuales contingencias o recomposiciones de haberes de los jubilados.
-
Exposición a la volatilidad macroeconómica: El valor de los activos del FGS queda expuesto a la estabilidad del sistema financiero, las tasas reales de interés y la evolución de la inflación. Si las tasas negociadas no superan la inflación o la devaluación en el largo plazo, el capital del fondo podría perder poder adquisitivo en términos reales.
-
Debate sobre el rol del FGS: Críticos sostienen que el fondo no debería utilizarse como herramienta de política crediticia o de estímulo bancario, sino concentrarse exclusivamente en garantizar las prestaciones sociales y el pago de jubilaciones.l valor total de la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES varía constantemente según la cotización de los títulos públicos, acciones y el tipo de cambio oficial, pero se sitúa en los siguientes órdenes de magnitud:
-
Valuación del FGS
-
En pesos: Asciende a aproximadamente $112,6 billones de pesos ($112.652.412 millones de pesos).
-
En dólares: Dependiendo de la medición oficial y el tipo de cambio utilizado para la conversión, el fondo cotiza en torno a los USD 73.000 millones a USD 76.000 millones.
Composición de la Cartera
Alrededor del 80% de los activos del FGS están en pesos y el 20% en dólares. Los principales instrumentos que conforman el fondo son:
-
Títulos Públicos Nacionales (alrededor del 75%–80%): Deuda emitida por el Estado nacional y entes estatales.
-
Acciones corporativas (alrededor del 10%–11%): Participaciones accionarias del Estado en empresas privadas cotizantes (como YPF, Telecom, Banco Macro, Ternium, entre otras).
-
Proyectos productivos, de infraestructura y préstamos: Financiamiento de obras y créditos a provincias o beneficiarios.