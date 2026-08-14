$112.652.412 millones de pesos este el fondo de seguridad de sustentabilidad de ANSES que el gobierno utilizará para dar prestamos, a través de los bancos.

El problema: Los bancos reciben depósitos mayoritariamente a corto plazo (30 a 90 días), mientras que los créditos hipotecarios requieren financiamiento a 20 o 30 años.

EL mecanismo: El FGS licitaría depósitos a plazo fijo de largo plazo (por ejemplo, en UVA a 2, 3 o 5 años) en entidades bancarias. Los bancos utilizarían esos fondos para otorgar hipotecas, asumiendo ellos la administración y el riesgo de crédito de los particulares.

Dinamización de la economía: La expansión del crédito hipotecario impulsa el sector inmobiliario y de la construcción, lo que puede derivar en mayor actividad económica y recaudación fiscal, impactando indirectamente de forma positiva en los ingresos del sistema previsional.

Contexto de la propuesta oficial

La iniciativa planteada busca resolver el fenómeno del descalce de plazos en el sistema bancario argentino: