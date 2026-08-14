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$112.652.412 millones de pesos este el fondo de seguridad de sustentabilidad de ANSES que el gobierno utilizará para dar prestamos, a través de los bancos.

Por Armando Cabral

Rio Grande 14/08/2026.- El debate en torno al uso de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES para financiar o incentivar créditos hipotecarios genera análisis y posturas encontradas entre economistas, especialistas en previsión social y actores del sector financiero. En dólares: Dependiendo de la medición oficial y el tipo de cambio utilizado para la conversión, el fondo cotiza en torno a los USD 73.000 millones a USD 76.000 millones, eso es dinero de los jubilados de todo el país.

Valuación del FGS

  • En pesos: Asciende a aproximadamente $112,6 billones de pesos ($112.652.412 millones de pesos).   

  • En dólares: Dependiendo de la medición oficial y el tipo de cambio utilizado para la conversión, el fondo cotiza en torno a los USD 73.000 millones a USD 76.000 millones.   

Composición de la Cartera

  

Alrededor del 80% de los activos del FGS están en pesos y el 20% en dólares. Los principales instrumentos que conforman el fondo son:   

  1. Títulos Públicos Nacionales (alrededor del 75%–80%): Deuda emitida por el Estado nacional y entes estatales.

  2. Acciones corporativas (alrededor del 10%–11%): Participaciones accionarias del Estado en empresas privadas cotizantes (como YPF, Telecom, Banco Macro, Ternium, entre otras).

  3. Proyectos productivos, de infraestructura y préstamos: Financiamiento de obras y créditos a provincias o beneficiarios. 

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