Ushuaia 29/07/2026.- El intendente Walter Vuoto recibió al futbolista ushuaiense Lautaro Espinoza, quien actualmente integra el plantel de Primera División de futsal AFA de Gimnasia y Esgrima La Plata, en un encuentro en el que dialogaron sobre su presente deportivo y el camino recorrido desde sus inicios en la ciudad hasta su llegada a la máxima categoría del futsal argentino.

Durante la reunión, Espinoza contó que comenzó a jugar a los 3 años en el Club Amistad, donde realizó toda su formación en el ámbito de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS). Más tarde pasó a Camioneros, donde disputó los torneos de futsal AFA de Tierra del Fuego, antes de dar el salto a Gimnasia y Esgrima La Plata.

El deportista explicó que llegó al conjunto platense tras el contacto de un compañero y una convocatoria del cuerpo técnico. En sus primeros meses integró el plantel de Reserva y, gracias a su desempeño, logró ascender a la Primera División, donde este año comenzó a sumar una mayor cantidad de minutos y presencias como titular.

Vuoto felicitó al joven por el esfuerzo, la constancia y el compromiso que lo llevaron a cumplir este objetivo, y destacó que «es una enorme satisfacción ver a deportistas formados en Ushuaia representar a nuestra ciudad en el máximo nivel del futsal nacional». Además, lo alentó a continuar trabajando con la misma dedicación y expresó su deseo de verlo en un futuro formando parte de la Selección Argentina.

Por su parte, Espinoza agradeció el acompañamiento y aseguró que afronta esta etapa «con muchas ganas», enfocado en seguir creciendo y aprovechando cada oportunidad para consolidarse en la Primera División.

La Municipalidad de Ushuaia continúa acompañando y reconociendo a los deportistas de la ciudad que, con esfuerzo, dedicación y perseverancia, representan a Ushuaia en los principales escenarios deportivos del país y se convierten en un ejemplo para las nuevas generaciones.