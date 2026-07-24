VIDEO: CINCO INFRACCIONES JUNTAS: EXCESO DE VELOCIDAD, USO DE CELULAR, SIN CINTURÓN, PATENTE ILEGIBLE Y MAL USO DE CARRIL

Seguridad vial 24/07/2026.-. ​​Un conductor fue sancionado luego de ser detectado circulando por el carril rápido de la autopista Acceso Oeste, a la altura del kilómetro 26, al mando de un camión. Por ley, camiones y micros deben circular por el carril derecho y utilizar el izquierdo únicamente para maniobras de sobrepaso.

Los agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) comprobaron además que conducía excediendo la velocidad permitida para ese tipo de rodado, utilizando el teléfono celular al volante, no llevaba colocado el cinturón de seguridad y que el dominio trasero del vehículo era ilegible.

Tras la inspección de la documentación obligatoria, se le labraron las infracciones correspondientes y le advirtieron al conductor sobre la gravedad de las conductas detectadas, teniendo en cuenta que se encontraba al mando de un vehículo de gran porte y que posee una licencia profesional.

El caso se registró durante uno de los operativos dinámicos que la ANSV despliega sobre el transporte de cargas y pasajeros en los principales corredores viales de acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.