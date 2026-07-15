USHUAIA SE SUMA AL FONDO DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE BLOOMBERG PHILANTHROPIES PARA IMPULSAR SOLUCIONES AMBIENTALES LIDERADAS POR JÓVENES

Ushuaia 15/07/2026.- El intendente Walter Vuoto anunció que la ciudad de Ushuaia se incorporará al Fondo de Acción Climática Juvenil (Youth Climate Action Fund) de Bloomberg Philanthropies. Este programa aporta capital y herramientas de gestión para ayudar a los municipios a movilizar a jóvenes de entre 15 y 24 años en el diseño e implementación de soluciones alineadas con las prioridades de cada ciudad.

Como parte de esta iniciativa, la Municipalidad de Ushuaia abrirá, a partir del mes de agosto, la convocatoria para la presentación de proyectos de innovación impulsados por jóvenes de entre 15 y 24 años. Luego, un comité evaluará las propuestas seleccionando aquellas que accederán a micro subvenciones de entre U$S 1.500 y U$S 5.000, además de asistencia técnica brindada por Bloomberg Philanthropies.

La ejecución del programa estará a cargo de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia. En tanto, la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas articulará las acciones vinculadas a la implementación de los proyectos, mientras que la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, a través del área de Juventudes, acompañará el desarrollo de la convocatoria y la participación de las y los jóvenes durante las distintas etapas de la iniciativa.

Cabe destacar que los proyectos seleccionados contarán con asistencia técnica por parte del Municipio para acompañar su implementación de principio a fin, ayudando a que las y los jóvenes lideren y concreten sus iniciativas, desde la creación de espacios públicos y el fortalecimiento de la infraestructura hasta la mitigación de desastres y el desarrollo de resiliencia urbana.

Así, Ushuaia se suma a esta iniciativa junto a otras 300 nuevas alcaldías y municipios de todo el mundo, triplicando el alcance del programa desde su lanzamiento en 2024. La iniciativa se basa en los resultados obtenidos en 34 países, donde 98 municipios lograron generar un impacto concreto en la comunidad y el ambiente. Su objetivo es fortalecer el trabajo conjunto entre vecinos y vecinas y el Municipio, promoviendo además que las y los jóvenes impulsen proyectos que contribuyan a mejorar y cuidar el entorno.

“Esta iniciativa global nos aporta el capital y las herramientas clave para potenciar a nuestros jóvenes de entre 15 y 24 años en el diseño e implementación de proyectos ambientales. Esto no solo refuerza su compromiso con la sostenibilidad urbana, sino que se alinea directamente con el trabajo de mitigación y adaptación que venimos impulsando desde nuestro Plan Local de Acción Climática 2030”, destacó el intendente Walter Vuoto.

«En las próximas semanas abriremos una convocatoria abierta para que las ideas, iniciativas y desafíos que propone nuestra juventud sean liderados por equipos que ellos mismos conformen. Queremos darles el acompañamiento necesario para que esas propuestas se conviertan en activos concretos que beneficien a toda la sociedad, su futuro y su entorno. Este fondo, sostenido por la Fundación Bloomberg con el soporte de la Universidad Johns Hopkins, es una oportunidad histórica para que la juventud se vincule de forma directa con las políticas que necesitamos para garantizar un crecimiento planificado, cuidado y sustentable en Ushuaia», concluyó el jefe comunal.

«El Fondo de Acción Climática Juvenil está ayudando a los gobiernos locales de todo el mundo a trabajar codo a codo con cientos de miles de jóvenes para enfrentar los desafíos climáticos urbanos y mejorar sus comunidades», señaló Patricia E. Harris, CEO de Bloomberg Philanthropies. «Están demostrando que el Estado local puede ser un socio estratégico en los temas que más les importan a los jóvenes y a los vecinos, construyendo confianza en el camino. Estamos entusiasmados por expandir estos esfuerzos e inspirar a una nueva generación de líderes cívicos».

Acerca de Bloomberg Philanthropies

Bloomberg Philanthropies invierte en 700 ciudades y 150 países de todo el mundo para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. La organización impulsa cambios duraderos en cinco áreas estratégicas: Artes, Educación, Medio Ambiente, Innovación Gubernamental y Salud Pública. Su labor comprende todas las iniciativas filantrópicas de Michael R. Bloomberg, incluida su fundación, su filantropía corporativa y personal, así como Bloomberg Associates, una consultora que brinda asesoramiento a ciudades de todo el mundo. En 2025, la organización distribuyó 4.300 millones de dólares.