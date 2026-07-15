Transito: ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN TENES QUE TENER PARA CIRCULAR DE MANERA SEGURA EN RÍO GRANDE?

Rio Grande 15/07/2026.- El Municipio recuerda a vecinos y vecinas cuáles son los requisitos indispensables para circular por la ciudad. Contar con la documentación obligatoria, respetar las normas de tránsito y no conducir bajo los efectos del alcohol son acciones fundamentales para prevenir siniestros viales y evitar sanciones.

Para circular de forma segura y sin inconvenientes, desde la Dirección de Tránsito recuerdan que es indispensable llevar la Licencia Nacional de Conducir vigente, correspondiente a la categoría del vehículo; el DNI; la cédula de identificación del vehículo; el comprobante del seguro obligatorio vigente y el comprobante de pago de la patente. Toda la documentación puede presentarse tanto en formato físico como digital mediante la aplicación Mi Argentina. Mientras que de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) al día puede presentarse el certificado físico o la oblea de RTO adherida al parabrisa.

Es importante remarcar que en Río Grande rige la tolerancia cero al consumo de alcohol al conducir, por lo que quienes sean detectados conduciendo con alcohol en sangre serán pasibles de las sanciones previstas por la normativa vigente.

Además de la documentación obligatoria, es fundamental respetar las normas de tránsito como utilizar siempre el cinturón de seguridad, evitar el uso del celular al conducir, respetar los semáforos, las velocidades máximas permitidas, la señalización vial y las indicaciones del personal de tránsito.

Durante el primer semestre del 2026, el Municipio realizó más de 80 operativos de control, de los cuales más de 4.800 vehículos fueron inspeccionados. En ese mismo período se llevaron adelante controles diarios en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de promover el cumplimiento de las normas y fortalecer la seguridad vial.

Desde el Estado Municipal se invita a la comunidad a revisar la documentación antes de cada viaje y a conducir con responsabilidad dado que, cumplir con estas obligaciones, evita multas, el secuestro del vehículo y, sobre todo, contribuye a proteger la vida de quienes transitan por Río Grande.