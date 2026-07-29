Transferencia de ingresos por sector de actividad, ganadores y perdedores del modelo de Milei y Caputo

Argentina 29/07/2026.- El presente dossier tiene como objetivo analizar cómo se comportó la distribución del ingreso entre sectores de actividad económica y entre el trabajo y el capital para cada actividad en el trascurso de la gestión de La Libertad Avanza.

Para ello, se tomó en consideración el Valor Agregado Bruto (VAB), una variable macroeconómica que mide el valor generado por el conjunto de productores de un área económica y comprende la remuneración de los asalariados, el ingreso mixto bruto, el excedente neto de explotación, el consumo de capital fijo y otros impuestos netos de subsidios a la producción.

El informe analiza la participación porcentual de cada sector en el valor agregado total complementando el análisis con la evolución del salario y el empleo para, en definitiva, aproximarse a la variación de participación en el ingreso tanto de sectores como entre el capital y el trabajo en cada uno de esos sectores.

Ganadores y perdedores del modelo de Milei y Caputo

Se entienden por sectores ganadores aquellos que incrementan su participación sobre el Valor Agregado Bruto (VAB o actividad económica total) desde la asunción de Javier Milei, mientras que los sectores perdedores son los que reducen su peso relativo. Esto ocurre porque los primeros crecen a un ritmo superior al promedio general de la economía, mientras que los segundos lo hacen por debajo.

Asimismo, la variación en la participación depende de la incidencia inicial de cada sector. Los que sostenían mayor peso sobre la actividad económica total explican cambios más drásticos ante variaciones en su dinamismo.

Sectores ganadores • Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: fue el sector que más incrementó su peso sobre el VAB, ganando 3,16 puntos porcentuales (p.p.) de participación. Se expandió casi 11 veces en términos nominales (+940%), superando el crecimiento del VAB total (+703%). • Intermediación financiera: aumentó su actividad casi 13 veces (+1194%), pasando de explicar el 3,81% del VAB al 6,14% (+2,33 p.p.). • Explotación de minas y canteras: incrementó su peso de 4,08% a 5,17% (+1,09 p.p.), tras crecer más de 10 veces (+919%).

Electricidad, gas y agua: creció 12 veces (+1108%), consolidándose como el segundo sector con mayor dinamismo, aunque su impacto en la participación total se acotó a +0,65 p.p. debido a su menor peso relativo inicial sobre la actividad económica total.

Sectores perdedores • Industria manufacturera: fue el sector con mayor pérdida de participación, al ceder 3,85 p.p. (pasó de 18,93% a 15,07% del VAB). Su incremento nominal fue de 540%, quedando rezagado frente al promedio general (+703%).

Comercio mayorista, minorista y reparaciones: redujo su participación en 2,46 p.p. (pasó de 19,37% a 16,90%), al registrar un crecimiento corriente de 601%. • Construcción: (excluyendo Administración Pública y Defensa, que retrocedió 1,14 p.p.) fue el tercer sector más afectado, cediendo 0,65 p.p. de participación (del 5,27% al 4,62%) tras un aumento nominal de 604%.

Al observar la evolución a precios constantes entre el primer trimestre de 2026 e igual período de 2023, la actividad económica total mostró un crecimiento de 2,4%. En este marco, los sectores previamente distinguidos como los más ganadores registraron también expansiones significativamente superiores al promedio de la actividad económica, lo que explica el incremento de su peso relativo en el PBI:

Explotación de minas y canteras: +29,6% • Intermediación financiera: +20,0% • Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: +3,5%

En contraste, los tres sectores que más redujeron su incidencia mostraron marcadas caídas en términos reales en relación con el conjunto de la economía: • Construcción: -13,2% • Industria manufacturera: -10,9% • Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -2,9%

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Fuente: CEPA