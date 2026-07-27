TIERRA DEL FUEGO SERÁ SEDE DEL PRECONGRESO FIN DEL MUNDO 2026 «TERRITORIOS, DERECHOS Y LONGEVIDAD EN TIEMPOS DE CAMBIO»

Tierra del Fuego 27/07/2026.- El encuentro se desarrollará los días 30 y 31 de julio en La Fábrica de Talento (Av. Maipú 1255, Ushuaia) y reunirá a especialistas de todo el país para promover el intercambio de conocimientos y fortalecer las políticas públicas destinadas a las personas mayores.

El Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, junto al Ministerio de Salud de Tierra del Fuego AIAS y la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría (SAGG), llevarán adelante el Precongreso Fin del Mundo 2026 «Territorios, derechos y longevidad en tiempos de cambio», un espacio de formación, reflexión e intercambio destinado a profesionales del campo sociosanitario, investigadores, estudiantes, personas mayores, cuidadores formales e informales, organizaciones de la sociedad civil y a toda la comunidad interesada en la temática.

El acto de apertura se realizará el jueves 30 de julio a las 14 horas. Durante las dos jornadas, destacados referentes nacionales y especialistas de la provincia compartirán conferencias y paneles sobre envejecimiento saludable, sistemas de cuidados, políticas públicas gerontológicas, atención integral, oncogeriatría, derechos de las personas mayores, deterioro cognitivo, cuidados paliativos y otros ejes vinculados a los desafíos de una sociedad cada vez más longeva.

Al respecto, la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Lucía Rossi, expresó: «vamos a vivir un encuentro que reunirá a especialistas de todo el país para promover el intercambio de conocimientos y fortalecer las políticas públicas destinadas a las personas mayores. Sabemos que el envejecimiento de la población nos interpela y nos desafía como Estado a generar respuestas integrales, con una mirada de derechos, que garanticen bienestar y acompañamiento en cada etapa de la vida».

Asimismo, la funcionaria destacó que «las y los fueguinos tenemos un desafío demográfico que exige una mirada estratégica e integral desde distintas áreas para avanzar hacia comunidades más inclusivas y preparadas para el futuro. Por eso estamos muy contentos de presentar este Precongreso abierto a toda la comunidad».

Finalmente, Rossi sostuvo que «este espacio constituye una oportunidad de capacitación y reflexión para fortalecer el trabajo de quienes se desempeñan en el ámbito gerontológico y de quienes cuidan a las personas mayores. Queremos generar herramientas, consolidar una agenda provincial con perspectiva gerontológica y seguir promoviendo políticas públicas que garanticen una vida digna, activa y con derechos para nuestras personas mayores».