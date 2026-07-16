Tierra del Fuego se plantó por Malvinas: “Hay símbolos que no se dejan afuera”

Argentina 156/07/2026.- Al calor de la prohibición de ingresar al partido Argentina-Inglaterra con cualquier imagen alusiva a las islas, el Gobierno de la provincia más austral recordó que “fueron, son y serán argentinas”.

El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur publicó en sus redes sociales un emotivo video a horas del partido entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026.

La pieza audiovisual tiene en todo momento la Marcha de Malvinas de fondo y cuenta con imágenes tanto de las Islas, como de las ciudades de Ushuaia y Río Grande.

“Hay símbolos que no se dejan afuera. Desde Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, sostenemos una certeza irrenunciable, escrita en nuestra geografía y en el corazón de todo un pueblo. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, fue el mensaje que compartió el Gobierno fueguino, tras una prohibición dispuesta por la FIFA y respaldada por la administración de Javier Milei.

Vale mencionar que Río Grande es la Capital Nacional de la Vigilia por la Gloriosa Gesta de Malvinas, un reconocimiento que se hizo oficial en marzo de 2013 a través de la ley nacional N° 26.846.

En la normativa se establece que “durante la noche del 1° y la mañana del 2 de abril la población de Río Grande se reúne de manera espontánea a conmemorar la memoria de la gloriosa Gesta de Malvinas desde el mayor de los respetos para sus combatientes y enalteciendo el justo reclamo soberano por las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes”.

Fuente: ADN digital