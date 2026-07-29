Según Guadalupe Zamora Milei y Melella, están entre el saqueo de recursos y el abandono social en Tierra del Fuego.

Río Grande, 29 de julio de 2026. La entrevista con la presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora, en Resumen Económico, por Radio Provincia, dejó al descubierto la magnitud del deterioro económico y social que atraviesa Tierra del Fuego bajo la gestión nacional de Javier Milei y la provincial de Gustavo Melella. Los números son contundentes: Río Grande perdió 145 mil millones de pesos en un año y casi 300 mil millones en 29 meses, producto de la destrucción del empleo industrial, comercial y petrolero, nuestra ciudad concentra el 70% del empleo fueguino.

La presidenta del Concejo Deliberante, en dialogo con Resumen Economico, volvió a cuestionar duramente la política nacional y provincial y responsabilizó a ambos de la catástrofe económica y social que se vive en Tierra del Fuego

Una economía devastada

Industria: 4.280 empleos menos, equivalentes a 7.276 millones de pesos mensuales.

4.280 empleos menos, equivalentes a 7.276 millones de pesos mensuales. Comercio: caída del 30%, con una pérdida de 3.638 millones mensuales.

caída del 30%, con una pérdida de 3.638 millones mensuales. Petróleo y servicios energéticos: retroceso de 1.212 millones mensuales.

El consumo se desplomó un 34%, arrastrando a pymes, municipios y familias enteras. Zamora lo sintetizó: “No hay un solo dato económico a favor de este modelo que solo favorece a unos pocos”.

Recursos estratégicos entregados

La crítica más dura apunta al saqueo de recursos estratégicos:

El puerto fueguino cedido sin resistencia.

Tierras y edificios públicos puestos en venta por Nación, incluyendo Radio Nacional, Banco Nación e INTA.

Empresas extranjeras como Navitas y Rockefeller listas para extraer petróleo de Malvinas, con ganancias proyectadas en 70 mil millones de dólares, de los cuales más de 40 mil quedarán en las islas convertidas en un “Dubai austral”.

Zamora advirtió: “Si al gobierno de la provincia en su cara le sacaron el puerto, ¿qué queda para el resto de los recursos?”.

El abandono social

La crisis no se limita a la economía:

Salud: suspensión de turnos para estudios de autismo (ADOS), demorando diagnósticos clave en la infancia.

suspensión de turnos para estudios de autismo (ADOS), demorando diagnósticos clave en la infancia. Educación y alimentación: suspensión de viandas escolares durante vacaciones, dejando a niños sin comida.

suspensión de viandas escolares durante vacaciones, dejando a niños sin comida. Energía: 150 familias sin gas, mientras la provincia produce el 12% del gas nacional sin tarifa diferenciada.

Zamora calificó la situación como una “vergüenza” y denunció la indiferencia del gobernador Melella frente a Camuzzi y frente a la ministra de Salud.

Escándalo en PAMI

A la crisis se suma la denuncia del diputado Araujo contra el PAMI Río Grande, por prácticas fraudulentas como estudios de fertilidad a mujeres de 80 años, con un desfalco estimado en 1.500 millones de pesos. El silencio del gobierno provincial frente a este escándalo refuerza la percepción de complicidad y abandono.

La combinación de políticas nacionales y provinciales está dejando a Tierra del Fuego en una situación crítica: destrucción del empleo, entrega de recursos estratégicos y abandono social. Mientras Milei profundiza un modelo de saqueo y ajuste, Melella se muestra ausente, ocupado en perseguir opositores en lugar de defender la soberanía y los derechos de los fueguinos.

La presidenta del Concejo Deliberante lo resumió con indignación: “Lo complejo de esto es que primero fue el puerto, ahora son las tierras, y mañana serán los recursos naturales. Tierra del Fuego no puede seguir siendo tratada como una provincia más”.

Fuente: Resumen Económico Radio Provincia