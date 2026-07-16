RÍO GRANDE PROMOCIONÓ SUS ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y LA PRODUCCIÓN LOCAL EN LA FIESTA NACIONAL DEL INVIERNO

Rio Grande 16/07/2026.- A través de la Subsecretaría de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Productivo, el Municipio participó de la Fiesta Nacional del Invierno, organizada por Cerro Castor e INFUETUR, promoviendo el destino Río Grande y acompañando a productores locales a través del Mercado del Atlántico.

El Municipio de Río Grande participó de la Fiesta Nacional del Invierno, realizada el pasado 10 de julio en Cerro Castor, a través de un stand institucional coordinado por la Subsecretaría de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Productivo. El tradicional evento, organizado por Cerro Castor y el Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR), reunió a residentes y visitantes en una de las celebraciones invernales más importantes de la provincia.

En esta oportunidad, la Secretaría de Desarrollo Productivo -por medio de la Dirección de Desarrollo Local- estuvo presente con productores riograndenses a través del Mercado del Atlántico, una propuesta que permitió visibilizar la calidad y diversidad de nuestra producción. Los emprendimientos Freak Spirit y Gin Ghandi participaron del stand municipal compartiendo sus productos e interactuando con el público. Asimismo, Alfajores del Fin del Mundo, La Alfajorería y Cervezas Coirón acompañaron la iniciativa con productos para degustación, mientras que el productor Víctor Fuentealba expuso trabajos elaborados en madera de lenga y el emprendimiento Shenu Coat presentó sus gorros invernales, poniendo en valor la producción local vinculada a la temporada.

Paralelamente, la Subsecretaría de Turismo promocionó la marca destino «Río Grande: Tierra de Estepa y Mar», difundiendo los principales atractivos turísticos de la ciudad e invitando a residentes y visitantes a conocer las experiencias que Río Grande ofrece durante todo el año.

La participación en este encuentro permitió fortalecer la presencia de Río Grande en uno de los eventos turísticos más relevantes de Tierra del Fuego, consolidando una estrategia conjunta de promoción entre el desarrollo productivo local y el turismo.

De esta manera, el Municipio continúa impulsando acciones que fortalecen el crecimiento de los emprendimientos riograndenses, amplían las oportunidades de comercialización de sus productos y posicionan a la ciudad como un destino turístico con identidad propia.