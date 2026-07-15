RÍO GRANDE PARTICIPÓ DEL PRIMER ENCUENTRO BINACIONAL DE TEJEDORAS EN RÍO GALLEGOS

Rio Grande 15/07/2026.- La emprendedora riograndense Susana Pedeferri, creadora de «SuTejidos», representó a la ciudad en el Primer Encuentro Binacional de Tejedoras, desarrollado el 11 y 12 de julio en Río Gallegos, con la participación de artesanas de distintos puntos de la Patagonia argentina y chilena.

Susana forma parte de la Escuela Municipal de Emprendedores y cuenta con una destacada trayectoria en el rubro textil. A través de su emprendimiento elabora prendas artesanales en lana que reflejan la identidad, la creatividad y el valor agregado del trabajo que se desarrolla en Río Grande. De esta manera, durante las jornadas comercializó sus productos, intercambió experiencias y fortaleció vínculos con artesanas de distintas localidades de la Patagonia.

Su participación fue impulsada por la Dirección de Desarrollo Local, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo, la cual pudo concretarse gracias al trabajo articulado con la Secretaría de Producción y Turismo del Municipio de Tolhuin que acompañó la logística y el traslado de la emprendedora.

El secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, destacó que “el desarrollo local se construye acompañando a quienes producen, agregan valor y generan identidad desde nuestra ciudad. Nuestro trabajo no termina en una capacitación, buscamos que cada emprendedor pueda crecer, comercializar y encontrar nuevas oportunidades dentro y fuera de la provincia”.

Asimismo, valoró el trabajo conjunto con los municipios de Tolhuin y Río Gallegos, al señalar que “cuando los municipios trabajan de manera articulada, podemos transformar el esfuerzo de nuestros emprendedores en oportunidades concretas. Susana pudo representar a Río Grande, mostrar la calidad de su trabajo y llevar a otro punto de la Patagonia el talento y la identidad productiva de nuestra ciudad”.

Esta participación forma parte de la política de integración regional que impulsa el Municipio de Río Grande para fortalecer el desarrollo del sector emprendedor, ampliar las oportunidades de comercialización y consolidar vínculos con otras ciudades patagónicas.

En ese marco, el trabajo conjunto con el Municipio de Río Gallegos también se expresa a través del Mercado del Atlántico, un espacio de integración comercial que funciona en el Paseo Canto del Viento (Fagnano 650), donde se comercializan productos elaborados por emprendedores de Río Grande, de otras localidades fueguinas y de la provincia de Santa Cruz. Una articulación que fortalece la circulación de las producciones patagónicas y genera nuevas oportunidades para el crecimiento del sector emprendedor.