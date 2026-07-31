Ranking de senadores: Los libertarios fueguinos ni cerca del top ten.

Senado 31/07/2026.- Mariana Juri encabezó la medición de julio con un diferencial de apenas 0,1%. Alicia Kirchner, Juliana Di Tullio y Mariano Recalde ocuparon los últimos lugares de una tabla marcada por los saldos negativos.

El ranking de imagen de los senadores nacionales correspondiente a julio de 2026 dejó un dato significativo: solamente la dirigente que encabezó la medición consiguió un diferencial positivo, mientras que el resto del podio quedó por debajo de cero.

La senadora por Mendoza Mariana Juri se ubicó en el primer puesto con un diferencial de imagen de 0,1%. Además de liderar la clasificación general, fue la representante que más mejoró respecto de la medición anterior, con un avance de 3,4 puntos porcentuales.

El segundo lugar fue para María Florencia López, representante de La Rioja, quien obtuvo un diferencial negativo de 0,8%. El podio se completó con Martín Goerling, de Misiones, con un resultado de -1%.

Los datos reflejan un escenario general adverso para los integrantes de la Cámara alta: incluso dos de los tres dirigentes mejor posicionados terminaron el mes con más valoraciones negativas que positivas.

Los senadores con peor diferencial de imagen

En el otro extremo del ranking aparece Alicia Kirchner, representante de Santa Cruz, con un diferencial negativo de 31,2%, el más bajo entre los senadores nacionales evaluados.

La sigue Juliana Di Tullio, de la provincia de Buenos Aires, con -29,9%. Mariano Recalde, representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, completa los últimos tres lugares con un saldo de -28,1%.

Entre la primera y la última posición existe así una diferencia de 31,3 puntos porcentuales. Sin embargo, el resultado de la dirigente mejor ubicada también muestra la debilidad general de las evaluaciones: Juri apenas superó el umbral de imagen positiva.

Quién mejoró más y quién sufrió la mayor caída

La comparación con el relevamiento anterior mostró que Mariana Juri registró la evolución más favorable del mes. Su diferencial aumentó 3,4 puntos porcentuales, una variación que le permitió llegar al primer lugar de la tabla.

La mayor caída correspondió a Flavio Fama, representante de Catamarca, quien retrocedió 4,9 puntos porcentuales respecto de la medición previa.

La evolución mensual permite observar no solo la posición de cada senador, sino también los movimientos de la opinión pública entre una medición y otra. En este caso, las variaciones más importantes se produjeron entre representantes de Mendoza y Catamarca.

El mayor nivel de desconocimiento

El relevamiento también midió el grado de conocimiento de los senadores entre la población. Ivanna Arrascaeta, representante de San Luis, fue la dirigente con el porcentaje más alto de respuestas “No sabe/No contesta”.

El 89,4% de los consultados no manifestó una valoración positiva o negativa sobre la senadora. El resultado muestra que casi nueve de cada diez personas incluidas en la medición no pudieron identificarla o no expresaron una opinión sobre su desempeño.

El ranking de julio expone así tres dimensiones diferentes de la evaluación pública: los dirigentes con mejor y peor diferencial de imagen, las variaciones respecto del mes anterior y el nivel de conocimiento alcanzado por cada representante en el escenario nacional.

Fuente: GLP