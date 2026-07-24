Punta Arenas sigue apareciendo como un punto útil para la logística británica en el Atlántico Sur y la Antártida.

Tierra del Fuego 24/07/2026.- El HMS Medway, buque de la Real Armada británica desplegado en el Atlántico Sur, fue registrado en el puerto chileno de Punta Arenas para tareas de reaprovisionamiento. La escala vuelve a poner en foco el papel de la ciudad magallánica como nodo regional para operaciones británicas vinculadas a Malvinas, el Atlántico Sur y la proyección antártica.

El patrullero británico HMS Medway recaló en Punta Arenas, Chile, en una escala que vuelve a poner bajo atención el rol logístico que la ciudad magallánica cumple dentro de la red regional utilizada por el Reino Unido para sostener su presencia en Malvinas y el Atlántico Sur.

El buque, perteneciente a la clase River Batch 2 de la Real Armada británica, fue registrado en el muelle Arturo Prat durante una escala de reaprovisionamiento. Según información publicada por medios especializados, el HMS Medway llegó al puerto chileno el domingo 5 de julio y permanecería allí hasta el 8 de julio, atendido por servicios portuarios locales.

El dato no es menor porque el HMS Medway no es un buque británico cualquiera de paso por el Pacífico sur. Desde comienzos de 2026, la unidad reemplazó al HMS Forth como patrullero asignado al dispositivo naval británico en torno a las Islas Malvinas. Su presencia en Punta Arenas, por lo tanto, conecta directamente a Chile con la arquitectura logística que Londres utiliza para sostener operaciones en el Atlántico Sur.

El cruce relevante no está en la escala aislada, sino en la continuidad del patrón. Punta Arenas aparece una y otra vez como punto de apoyo para buques, aeronaves y actividades británicas vinculadas al extremo sur del continente, Malvinas, Georgias del Sur, el Atlántico Sur y la Antártida. La escala del HMS Medway vuelve a confirmar que la presencia británica en el área no depende únicamente de Londres o de la base de Monte Agradable, sino también de una red regional de puertos, aeropuertos, servicios y corredores logísticos.

El HMS Medyay en Punta Arenas Chile. Crédito: Navy Lookout via X

Para el Reino Unido, esa red es fundamental. Malvinas se encuentra a más de 12.000 kilómetros del territorio británico, lo que obliga a sostener una cadena de apoyo compleja para mover personal, carga, combustible, repuestos, equipos, víveres y capacidades de patrulla. En ese esquema, Monte Agradable funciona como nodo militar principal en las islas, pero Punta Arenas ofrece una plataforma regional clave por su ubicación, infraestructura portuaria, proyección antártica y conectividad con el extremo sur.

El HMS Medway ya venía siendo parte de esa dinámica. En los últimos meses, el patrullero fue utilizado en despliegues regionales desde Malvinas hacia otros puntos del Atlántico Sur, incluyendo operaciones hacia Tristán de Acuña. Su misión combina vigilancia, presencia naval, asistencia, enlace con territorios británicos de ultramar y patrullas en un área extensa, de baja densidad poblacional y alto valor estratégico.

La escala en Chile agrega una dimensión política. Punta Arenas no solo es un puerto conveniente: es también una ciudad históricamente conectada con Malvinas y con la navegación austral. Durante décadas, el vínculo marítimo, comercial y logístico entre la Patagonia chilena y el archipiélago bajo administración británica fue uno de los elementos prácticos que complejizó la posición regional sobre la Cuestión Malvinas.

Ahí aparece la tensión de fondo. Chile ha respaldado en distintos espacios diplomáticos el llamado a reanudar negociaciones entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de Malvinas. Sin embargo, en el plano operativo, Punta Arenas sigue apareciendo como un punto útil para la logística británica en el Atlántico Sur y la Antártida. Esa brecha entre respaldo diplomático y vínculos prácticos es una de las claves para entender cómo se sostiene la presencia británica en la región.

Un A400M del 1312 Flt realiza lanzamientos aéreos en Goose Green, asistido por un equipo de zona de lanzamiento del 3/4 PARA.

Escenario Mundial viene registrando esa trama desde hace meses. Los antecedentes incluyen vuelos de aeronaves militares británicas A400M con escalas en Chile y Uruguay antes de llegar a Malvinas, operaciones vinculadas a la base de Chabunco, movimientos de buques británicos hacia Punta Arenas y el uso de la ciudad como punto de apoyo para actividades científicas, navales y logísticas del Reino Unido en la Antártida.

La llegada del HMS Medway se inscribe en esa misma línea. El buque no solo representa presencia naval británica en torno a Malvinas; también muestra cómo esa presencia necesita apoyarse en nodos regionales para sostenerse en el tiempo. Reaprovisionar, rotar, reparar, coordinar y proyectar operaciones desde el Atlántico Sur exige más que una base en las islas: exige una red.

Esa red tiene una dimensión naval, aérea y comercial. En lo naval, incluye escalas de patrulleros y buques antárticos. En lo aéreo, comprende operaciones de transporte militar y vuelos de apoyo. En lo comercial, se conecta con la posibilidad de reactivar vínculos entre Punta Arenas y Malvinas, una agenda que aparece periódicamente en la política local magallánica.

Para Argentina, el caso vuelve a mostrar que la Cuestión Malvinas no se juega únicamente en el plano diplomático bilateral con Londres. También se expresa en la infraestructura regional que permite o facilita la continuidad de la presencia británica en el Atlántico Sur. La escala del HMS Medway en Punta Arenas es una pieza más de ese tablero.

La lectura estratégica es clara: el Reino Unido mantiene una presencia naval permanente en torno a Malvinas, pero esa presencia se vuelve más viable cuando puede apoyarse en puertos y servicios del Cono Sur. Punta Arenas aparece, en ese sentido, como una bisagra entre el Pacífico sur, el Estrecho de Magallanes, la Antártida y el dispositivo británico del Atlántico Sur.

Fuente: escenario mundial