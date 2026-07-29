PROVINCIA GRANDE LLAMÓ A DEFENDER LAS TIERRAS Y LOS ACTIVOS ESTRATÉGICOS DE LA PROVINCIA

Rio Grande 29/07/2026.- Representantes de Provincia Grande en la Legislatura y en los Concejos Deliberantes de Río Grande y Ushuaia, expresaron su preocupación ante el proyecto que el Gobierno nacional pretende aprobar el próximo 6 de agosto en el Senado y acordaron trabajar en herramientas provinciales y municipales para proteger el territorio fueguino.

El legislador Matías Lapadula y los concejales de Río Grande, Alejandra Arce y Jonatan Bogado, mantuvieron una reunión de trabajo ante la preocupación generada por el avance del proyecto impulsado por el Gobierno nacional, que busca eliminar las restricciones para la compra y tenencia de tierras por parte de personas y capitales extranjeros. También participó de manera virtual Daiana Freiberger, quien ya viene trabajando iniciativas sobre esta problemática en el Concejo Deliberante de Ushuaia, con el objetivo de abordarla desde los distintos ámbitos legislativos.

Los parlamentarios de Provincia Grande coincidieron en la necesidad de defender las tierras, los recursos naturales y los activos estratégicos de toda Tierra del Fuego. También analizaron herramientas que pueden impulsarse tanto desde la Legislatura provincial como desde los Concejos locales, especialmente en materia de ordenamiento territorial, regulación de los usos del suelo y protección de áreas consideradas estratégicas.

“La tierra es un bien irrecuperable. No vamos a tener más territorio y no podemos permitir que lugares estratégicos para el futuro de nuestra provincia queden sujetos a la especulación inmobiliaria o terminen en manos de capitales extranjeros”, expresó Lapadula.

En ese sentido, sostuvo que la Provincia y los municipios cuentan con facultades para establecer regulaciones sobre el uso del suelo y definir qué tipo de desarrollo se permitirá en esos terrenos. “Desde la Legislatura y los Concejos Deliberantes debemos trabajar de manera articulada para proteger nuestro territorio. Frente a este avance del Gobierno nacional, tenemos la responsabilidad de poner límites y defender lo que pertenece a todos los fueguinos”, afirmó.

Por su parte, Arce destacó la importancia de contemplar las necesidades de desarrollo y planificación de la ciudad. “Obras importantes realizadas durante la gestión de Martín Perez que transformaron Río Grande, como la doble Santa Fe y la ampliación de la avenida San Martín, fueron posibles gracias a tierras cedidas por el Estado nacional. No se puede pretender vender estos activos sin tener en cuenta el crecimiento y la planificación de la ciudad. Desde el Concejo Deliberante tenemos mucho que aportar para protegerlos”, sostuvo.

En la misma línea, Bogado remarcó la necesidad de adoptar decisiones firmes frente a las políticas impulsadas por el Ejecutivo nacional. “Río Grande requiere decisiones comprometidas con su crecimiento y desarrollo, pero el Gobierno de Milei ataca sistemáticamente nuestra soberanía. Por eso, resulta indispensable proteger los activos estratégicos de nuestra ciudad y de toda la provincia”, expresó.

Desde Provincia Grande señalaron que continuarán trabajando en una agenda conjunta que permita anticiparse a las decisiones del Gobierno nacional y proteger los intereses de Río Grande y de Tierra del Fuego.

“Defender nuestra tierra es defender nuestra soberanía, nuestros recursos y las posibilidades de desarrollo de las próximas generaciones”, concluyeron.