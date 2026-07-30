Podrá realizarse de lunes a viernes en el Museo de la Ciudad – Casa Pena LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ABRE EL EMPADRONAMIENTO DE ANTIGUOS POBLADORES

Ushuaia 30/07/2026.- La Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas de la Municipalidad de Ushuaia informa a la comunidad que se encuentra abierto el Empadronamiento de Antiguos Pobladores. El mismo podrá realizarse de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas en el Museo de la Ciudad – Casa Pena.

Dicha convocatoria, que es impulsada en conjunto con la Comisión de Antiguos y Pioneros Pobladores, tiene por objetivo incorporar a los vecinos y vecinas que hayan llegado o nacido en Ushuaia hasta el año 1954 para ser parte de las actividades de la Comisión y de los festejos por el 142° Aniversario de Ushuaia. El trámite podrá realizarse también por vía telefónica comunicándose al 436333 interno 1618 hasta el 10 de septiembre inclusive.

Quiénes deseen conocer más sobre la convocatoria al empadronamiento, así como las actividades que la Municipalidad de Ushuaia impulsa junto a la Comisión de Antiguos y Pioneros Pobladores, podrán visitar las redes sociales de la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas en @AmbienteCulturaEducacion.Ush.