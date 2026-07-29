Peter Thiel busca usar a Argentina como terreno de prueba, no se descartan inversiones en Tierra del Fuego, las implicancias geopolíticas.

Rio Grande 29/07/2026.- Río Grande, julio 2026. El desembarco de Peter Thiel, magnate tecnológico y cofundador de PayPal, en Argentina ha encendido un debate sobre el futuro del país como laboratorio de experimentación tecnológica. Su presencia, marcada por reuniones con Javier Milei y ministros nacionales, plantea interrogantes sobre los beneficios y riesgos de abrir las puertas a uno de los ideólogos más influyentes del tecnolibertarismo global.

Quién es Thiel?

Cofundador de PayPal y primer inversor de Facebook.

Fundador de Palantir Technologies, empresa de big data vinculada a contratos de defensa y vigilancia.

Con una fortuna superior a USD 30.000 millones, es considerado uno de los hombres más poderosos de Silicon Valley.

Ideológicamente cercano a Donald Trump y defensor de un modelo que cuestiona la democracia liberal.

Qué pretende en Argentina

Residencia: adquirió una mansión en Barrio Parque, Buenos Aires.

Proyectos: inversión inicial de USD 140 millones en Panthalassa, startup de data centers flotantes alimentados por energía oceánica.

Exploración: interés en sectores estratégicos como energía nuclear, agtech y vigilancia digital.

Relación política: su desembarco es interpretado como respaldo al “experimento libertario” de Milei.

Riesgos

Colonialismo digital: Argentina como “cabecera de playa” para pruebas tecnológicas sin regulación.

Privacidad y vigilancia: Palantir ha sido cuestionada por contratos de espionaje y manejo de datos sensibles.

Dependencia tecnológica: riesgo de monopolios intelectuales y pérdida de soberanía en sectores críticos.

Radicalización ideológica: influencia en la política local alineada con la derecha global.

Posibles beneficios

Inversión extranjera directa: capital y empleo especializado en proyectos disruptivos.

Innovación tecnológica: acceso a infraestructura de big data e inteligencia artificial.

Visibilidad internacional: posicionamiento de Argentina como polo de experimentación tecnológica.

Tierra del Fuego y Patagonia

La posibilidad de que Thiel instale proyectos en Tierra del Fuego o en la Patagonia no es descartada. La región, estratégica por su cercanía a la Antártida y al Atlántico Sur, podría atraer inversiones en energía renovable, vigilancia marítima y data centers. Sin embargo, especialistas advierten que esto implicaría riesgos de soberanía territorial y control de recursos sensibles.

Conclusión

El desembarco de Peter Thiel en Argentina abre una disyuntiva: ¿modernización tecnológica o pérdida de soberanía?. Mientras el gobierno celebra la llegada de capital e innovación, críticos alertan que el país corre el riesgo de convertirse en un laboratorio experimental de intereses extranjeros. En Tierra del Fuego, la discusión adquiere un matiz geopolítico: lo que se instale allí no solo impactará en la economía local, sino en la disputa por el control del Atlántico Sur y la Antártida.