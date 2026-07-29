Peter Thiel busca usar a Argentina como terreno de prueba, no se descartan inversiones en Tierra del Fuego, las implicancias geopolíticas.

Quién es Thiel?
Cofundador de PayPal y primer inversor de Facebook.
Fundador de Palantir Technologies, empresa de big data vinculada a contratos de defensa y vigilancia.
Con una fortuna superior a USD 30.000 millones, es considerado uno de los hombres más poderosos de Silicon Valley.
Ideológicamente cercano a Donald Trump y defensor de un modelo que cuestiona la democracia liberal.
Qué pretende en Argentina
Residencia: adquirió una mansión en Barrio Parque, Buenos Aires.
Proyectos: inversión inicial de USD 140 millones en Panthalassa, startup de data centers flotantes alimentados por energía oceánica.
Exploración: interés en sectores estratégicos como energía nuclear, agtech y vigilancia digital.
Relación política: su desembarco es interpretado como respaldo al “experimento libertario” de Milei.
Riesgos
Colonialismo digital: Argentina como “cabecera de playa” para pruebas tecnológicas sin regulación.
Privacidad y vigilancia: Palantir ha sido cuestionada por contratos de espionaje y manejo de datos sensibles.
Dependencia tecnológica: riesgo de monopolios intelectuales y pérdida de soberanía en sectores críticos.
Radicalización ideológica: influencia en la política local alineada con la derecha global.
Posibles beneficios
Inversión extranjera directa: capital y empleo especializado en proyectos disruptivos.
Innovación tecnológica: acceso a infraestructura de big data e inteligencia artificial.
Visibilidad internacional: posicionamiento de Argentina como polo de experimentación tecnológica.
Tierra del Fuego y Patagonia
La posibilidad de que Thiel instale proyectos en Tierra del Fuego o en la Patagonia no es descartada. La región, estratégica por su cercanía a la Antártida y al Atlántico Sur, podría atraer inversiones en energía renovable, vigilancia marítima y data centers. Sin embargo, especialistas advierten que esto implicaría riesgos de soberanía territorial y control de recursos sensibles.
Conclusión
El desembarco de Peter Thiel en Argentina abre una disyuntiva: ¿modernización tecnológica o pérdida de soberanía?. Mientras el gobierno celebra la llegada de capital e innovación, críticos alertan que el país corre el riesgo de convertirse en un laboratorio experimental de intereses extranjeros. En Tierra del Fuego, la discusión adquiere un matiz geopolítico: lo que se instale allí no solo impactará en la economía local, sino en la disputa por el control del Atlántico Sur y la Antártida.