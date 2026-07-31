Otra burrada y van…..: Diego Santilli cruzó a Victoria Villarruel y le pidió que dé un paso al costado si no está de acuerdo con el Gobierno

En una entrevista con Radio Mitre, Santilli calificó como «una barbaridad» y «un disparate» los recientes mensajes publicados por Villarruel en redes sociales, en los que la vicepresidenta manifestó su preocupación por la situación del Presidente y cuestionó lo que consideró «persecuciones imaginarias».

«Son agravios impropios de una persona que acompañó al Presidente en la fórmula» , afirmó el jefe de Gabinete. Consultado sobre si Villarruel debería renunciar, fue contundente. «Que dé un paso al costado. Si cree que es así, que dé un paso al costado, que arme su proceso y que compita» , sostuvo.

El nuevo capítulo de la interna entre Milei y Villarruel se abrió horas antes de la cadena nacional en la que el Presidente presentó su proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central. La vicepresidenta había reaccionado a una publicación de la diputada Lilia Lemoine, quien la acusó de coordinar acciones contra el Gobierno junto con la legisladora opositora Marcela Pagano.

En ese contexto, Santilli respaldó la iniciativa oficial y destacó que el proyecto establece como misión central del Banco Central preservar el valor de la moneda y prohíbe de manera explícita la emisión monetaria para financiar al Estado nacional, las provincias o los municipios.

«Basta de remarcar los precios todas las semanas. Basta de volver a los controles de precios. Basta de volver a un Banco Central con 15.000 millones de reservas negativas», planteó el funcionario, en línea con el diagnóstico económico presentado por Milei durante su discurso.

Javier Milei anunció en cadena nacional los detalles de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA.

Santilli también defendió los cambios previstos para la conducción del organismo. Según explicó, el proyecto busca reforzar la protección del titular del Banco Central frente a eventuales presiones políticas al establecer que su remoción requiera el respaldo de dos tercios de ambas cámaras del Congreso, cuando hasta ahora esa mayoría era necesaria únicamente en el Senado.

Sin embargo, rechazó que la independencia del Banco Central sea el concepto central de la reforma. «¿Por qué en todo el discurso no aparece una palabra o una frase ‘independencia del Banco Central’? Porque es una tontera. Muchos hablaron de la independencia del Banco Central, pero nunca la ejecutaron», afirmó.

El jefe de Gabinete también se refirió al denominado «grillete fiscal», otro de los ejes del paquete anunciado por Milei. La iniciativa contempla un mecanismo de cierre temporal de la administración pública ante un escenario de déficit sostenido y establece que, en determinadas circunstancias, podrían suspenderse los salarios de funcionarios políticos, incluidos legisladores, ministros, secretarios, subsecretarios y el propio Presidente.

Según explicó Santilli, quedarían exceptuados del mecanismo las jubilaciones y pensiones, las fuerzas de seguridad y armadas, la salud y la educación. «Que el desequilibrio lo pague la política y no lo pague el ciudadano», resumió.

El funcionario también respaldó las críticas de Milei contra la expresidenta Cristina Kirchner por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central aprobada durante su segundo mandato. El Presidente había cuestionado la utilización de reservas de la entidad para financiar al Tesoro y acusado a la exmandataria de haberle «robado» al organismo 10.000 millones de dólares. «Eso es una estafa definitivamente», afirmó Santilli.

En cuanto al trámite legislativo, confirmó que el proyecto de reforma del Banco Central ingresará por la Cámara de Diputados y será discutido durante los próximos meses. El Gobierno buscará avanzar con la iniciativa en paralelo con otros proyectos que forman parte de su agenda económica y que apuntan a modificar el funcionamiento del mercado de capitales y del sector de seguros.

Respecto del futuro del actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili, Santilli elogió su gestión, aunque aclaró que la decisión sobre su continuidad corresponde exclusivamente a Milei.

Con información de Ámbito.