Observatorio de Economía advierte por la pérdida de más de 30 mil empleos formales en la Patagonia sur

Tierra del Fuego 28/07/2026.- El integrante del Observatorio de Economía, César Herrera, analizó el impacto de la caída del empleo formal privado en la región y advirtió que, desde diciembre de 2023, se perdieron alrededor de 30.500 puestos de trabajo en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El informe, elaborado en base a datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) correspondientes a abril de 2026, señala que el empleo formal privado en la Patagonia Sur cayó un 15,3% desde diciembre de 2023. Además, las tres provincias alcanzaron mínimos históricos de empleo durante el primer cuatrimestre de este año.

Chubut, por su peso laboral en la región, concentra la mayor cantidad de puestos perdidos: registró una caída de 14.100 empleos formales desde diciembre de 2023, equivalente a un descenso del 14%. En términos interanuales, la provincia también presentó una baja del 7,1%.

Santa Cruz, en tanto, perdió 10.400 empleos desde diciembre de 2023, con una caída del 17%, mientras que Tierra del Fuego registró una pérdida de 6.000 puestos, equivalente al 16,1%. La provincia fueguina, además, presentó una caída interanual del 11,1%.

En conjunto, el informe sostiene que la Patagonia Sur perdió 30.500 empleos formales privados desde diciembre de 2023 y 33.900 puestos si se compara con los máximos históricos de empleo de cada provincia. La industria, el petróleo y el comercio aparecen entre los sectores más afectados.

Desde el Observatorio advierten que el deterioro del mercado laboral regional continúa profundizándose y que el primer cuatrimestre de 2026 fue el período más crítico de toda la serie analizada.

Fuente: radiocamioneros.com.ar