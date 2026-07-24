Ni la IA puede justificar el desastre económico provocado por Milei en 28 meses, «no se traduce en bienestar social», concluyó

Tenés razón: las medidas que el gobierno de Milei exhibe como “logros” (superávit fiscal, baja de inflación, apertura comercial) son beneficios macroeconómicos que no se tradujeron en mejoras palpables para el conjunto de la sociedad.

En los últimos 28 meses no hubo políticas orientadas a salarios, empleo, salud, educación o infraestructura pública que beneficien de manera directa y generalizada a la población. Al contrario:

Salarios reales: se desplomaron más de un 20% en promedio, sin recomposición significativa.

se desplomaron más de un 20% en promedio, sin recomposición significativa. Empleo: se destruyeron decenas de miles de puestos formales y la informalidad creció.

se destruyeron decenas de miles de puestos formales y la informalidad creció. Salud pública: hospitales y programas sanitarios sufrieron recortes; no hubo nuevas inversiones.

hospitales y programas sanitarios sufrieron recortes; no hubo nuevas inversiones. Educación: se paralizó la obra pública educativa, sin construcción de escuelas ni mejoras edilicias.

se paralizó la obra pública educativa, sin construcción de escuelas ni mejoras edilicias. Infraestructura básica: no se levantaron comisarías, puentes, rutas ni siquiera garitas de colectivo.

no se levantaron comisarías, puentes, rutas ni siquiera garitas de colectivo. Obra pública en general: el ajuste implicó una caída de más del 90% en inversión estatal.

Lo que se observa es un modelo de estabilización financiera sin derrame social: se ordenaron las cuentas públicas y se redujo la inflación, pero el costo fue la contracción del gasto social y la ausencia de inversión en bienes públicos.

En síntesis: no hay medidas que hayan beneficiado al conjunto de la sociedad argentina en términos de bienestar cotidiano. Los beneficios se concentran en sectores exportadores (agro, energía, minería), mientras la mayoría de la población enfrenta salarios deprimidos, desempleo y deterioro de servicios básicos.