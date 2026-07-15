“MUJERES QUE TRANSFORMAN, TRABAJO Y COMUNIDAD”: EL MUNICIPIO RECONOCIÓ LA TRAYECTORIA DE TRABAJADORAS RIÓGRANDENSES

Rio Grande 15/07/2026.- En el marco del 105° aniversario de Río Grande, el Municipio, junto a TotalEnergies, llevó adelante la primera edición de la velada «Mujeres que transforman, trabajo y comunidad», un encuentro destinado a reconocer el compromiso, la trayectoria y el aporte de mujeres que, desde distintos ámbitos, contribuyen al desarrollo de la ciudad.

Como parte de las actividades por un nuevo aniversario de Río Grande, el Municipio realizó la primera velada de reconocimiento a la trayectoria social y laboral de mujeres trabajadoras, una propuesta que puso en valor el compromiso, la dedicación y el esfuerzo de quienes, desde el ámbito comercial, privado, público, profesional y comunitario, forman parte del crecimiento de la ciudad.

La actividad se desarrolló en el Museo Municipal «Virginia Choquintel» y reunió a mujeres con una extensa trayectoria laboral, representantes de comercios, empresas, instituciones, colegios profesionales y organizaciones de la comunidad, en una jornada de encuentro y reconocimiento.

En este marco, la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars, expresó: “Cada una de las mujeres homenajeadas representa una historia de esfuerzo, compromiso y vocación”.

A su vez, destacó: “Son trayectorias que muchas veces transcurren lejos de los reconocimientos públicos, pero que forman parte de la identidad de Río Grande y han contribuido, con su trabajo cotidiano, al desarrollo de nuestra comunidad. Hoy decidimos visibilizarlas y ponerlas en valor”.

A través de esta iniciativa, el Municipio destacó el rol fundamental que cumplen las mujeres en la construcción de una ciudad más inclusiva, solidaria y con mayores oportunidades, reconociendo el trabajo cotidiano que realizan en distintos espacios y que contribuye al desarrollo social, económico y comunitario de Río Grande.

En ese sentido, la propuesta fortaleció el trabajo articulado entre el Estado municipal, el sector privado, comercios e instituciones, promoviendo el reconocimiento a las trabajadoras con mayor trayectoria y reafirmando la importancia de seguir generando políticas públicas que visibilicen y valoren el aporte de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

Participaron de la velada la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars; la subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Luz Torres; la secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto; el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas; el subsecretario de Asuntos Políticos y Legislativos, José «Nato» Ojeda; así como en representación de TotalEnergies, Marcelo Reino, gerente del Distrito Tierra del Fuego, y Ana Berbel, coordinadora de Gestión Social, quienes acompañaron la actividad en reconocimiento a mujeres trabajadoras de la ciudad.

Con acciones como esta, el Municipio de Río Grande continúa impulsando iniciativas que reconocen el compromiso de quienes, con su trabajo diario, contribuyen al crecimiento de la ciudad y al fortalecimiento del entramado social que caracteriza a la comunidad riograndense.