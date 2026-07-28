Milei está en su peor momento, según una universidad top de Argentina

Argentina 28/07/2026.- Según el ICG de la Di Tella, Milei atraviesa su peor momento desde que asumió: el indicador cayó 6,5% en julio, quedó en 1,94 puntos y acumuló un retroceso interanual de 21%.

Javier Milei atraviesa su peor momento desde que llegó a la Casa Rosada, al menos según el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella. El indicador cayó 6,5% en julio, quedó en 1,94 puntos y tocó el nivel más bajo de toda la gestión libertaria.

El retroceso llegó después del breve rebote de junio, cuando el indicador había subido 3,9%. Ese fue el único mes positivo de 2026: en enero había bajado 2,8%; en febrero, 0,6%; en marzo, 3,5%; en abril, 12,1%; y en mayo, 1,6%.

La foto anual tampoco trae alivio para la Casa Rosada. Frente a julio de 2025, la confianza se desplomó 21%. Y desde el cierre del año pasado acumula una contracción de 21,5%.

Por qué es el peor momento de Milei según el índice de la UTDT

El ICG se elabora desde noviembre de 2001 y se mide en una escala de 0 a 5. El dato de julio no solo marca un nuevo piso para Milei: también confirma que la mejora de junio fue, por ahora, apenas un respiro dentro de una tendencia descendente.

Con el nuevo resultado, el promedio de confianza de toda la gestión Milei bajó a 2,37 puntos, también su registro más bajo. A esta altura del mandato, ese promedio queda por debajo del 2,51 que tenía Mauricio Macri y por encima del 1,91 de Alberto Fernández.

La comparación del mes 31 de cada presidencia también muestra el deterioro. Milei registra 1,94 puntos, contra 2,01 de Macri y 2,26 de Néstor Kirchner. De todos modos, todavía se ubica por encima de Cristina Kirchner en su segundo mandato (1,87), de su primer gobierno (1,69) y de Alberto Fernández (1,12).

Eficiencia, el punto que más se deterioró

La caída fue bastante extendida: cuatro de los cinco componentes que integran el índice retrocedieron en julio. El golpe más fuerte apareció en la percepción sobre la eficiencia del Gobierno, que bajó 15,4% y quedó en 1,79 puntos.

La capacidad para resolver los problemas del país cayó 7,3%, hasta 2,28 puntos. La preocupación por el interés general retrocedió 6,9%, a 1,51, mientras que la evaluación general del Gobierno bajó 2,5% y quedó en 1,64. La única excepción fue la honestidad de los funcionarios. Ese componente se mantuvo prácticamente estable, con 2,45 puntos y una variación mensual de apenas -0,4%. Sigue siendo, además, el atributo mejor valorado del Gobierno.

El golpe entre los jóvenes y los sectores con menor educación

Uno de los datos que más debería mirar la Casa Rosada es el de los jóvenes. Entre las personas de 18 a 29 años, la confianza cayó 23% en un solo mes y quedó en 1,68 puntos. En el grupo de 30 a 49 años el descenso fue mucho más leve, de 0,7%, mientras que entre los mayores de 50 años bajó 7,1%, aunque este segmento conserva el nivel más alto: 2,07 puntos.

También hubo una fuerte pérdida entre quienes tienen educación primaria. En ese grupo, el ICG se hundió 24,7% y quedó en apenas 1,29 puntos. Entre quienes completaron el secundario se mantuvo prácticamente sin cambios, en 1,90, y entre las personas con nivel terciario o universitario cayó 7,5%, hasta 2,03.

Por género, la brecha se achicó porque la confianza entre los hombres bajó con fuerza: perdió 11,3% y quedó en 2,10 puntos. Entre las mujeres, en cambio, subió 2,8%, hasta 1,74. La diferencia entre ambos grupos quedó en 0,36 puntos.

Fuente: El economista